黎保利律師事務所 大學獎學金接受申請

黎保利律師事務所今年會頒發兩份獎學金，有興趣的學生請上網申請。

黎保利 律師事務所（Caesar, Napoli & Spivak PLLC）今年將頒發兩份金額各為$2,500美元的大學獎學金給紐約三州即將入學的亞裔 大學生新鮮人，歡迎學生在2024年7月31日前上網申請，這是黎保利律師事務所回饋亞裔社區的一份心意與努力。

30多年來，黎保利律師事務所一直為遭受災難性傷害的亞裔美國人爭取金錢賠償，並成長為美國的一家頂級律師事務所-。從代表9/11急救人員的免費工作，到支持唐人街基督教青年會，他們的律師致力於改善社區以及面臨不公正的紐約人的日常生活。

為了促進這一目標，近年他們設立獎學金，以幫助亞裔美國學生接受高等教育。該律師樓的許多客戶來到美國是為了自己或孩子接受高等教育。為了實現這個夢想，他們每週工作 6-7天，工作時間很長、很辛苦。據統計，亞裔美國大學生有困難支付學費的平均比例是所有族裔群體中最高的。79%的亞裔美國學生無法支付大學的全部費用，低收入 亞裔美國學生平均面臨欠缺$16,756美元來支付學費的困境。有鑑於此，黎保利律師事務所想出一份力，為有財務困難的亞裔美國大學生紓困 。以下是該獎學金申請的詳情：

獎學金金額：2024年將頒發兩份金額各為$2,500美元的獎學金。

申請人要求：符合以下條件的高中生---

申請人必須是亞裔美國人；

申請人必須居住在紐約州、新州或康州；

計劃在2024-2025學年，入讀獲得認可的兩年制或四年制學院或大學的高中生；

申請方式： 學生需選擇以下任一題目寫一篇500字的文章---

在移民家庭 中的成長和生活，對於塑造了你的人格品質有什麼助益?

作為亞裔美國人，對你的人生經歷有何種影響?

申請截止日期：2024年7月31日（獲獎人將在2024年8月31日之前選出）

申請網址：

https://www.tun.com/scholarships/caesar-napoli-spivak-scholarship/