中國人民銀行首次批准發行全套129枚《中國流通紀念金幣大全》紐約終於發行

圖說：《中國流通紀念金幣大全》耗用61克999純黃金 ，一次性收齊40年的129枚，紐約限量發行，敬請僑胞把握購買良機。

為隆重紀念中國流通紀念幣發行40周年，中國人民銀行審批，由中國紀念幣設計第一人、首屆「克勞斯」世界大獎獲得者，被譽為業界點金之手的李小川大師親自設計，以象徵國家最高財富的1984年第一枚流通紀念幣，至2024年發行至今，橫跨40年偉大歷程，17大系列，共計129枚之多，中國人民銀行發行的所有流通紀念幣為原型，採用同設計圖案，同造幣工藝，1：1原版複鑄，完美打造新中國第一套《中國流通紀念金幣大全》，它是史上第一次出現的最全的紀念金幣大全套，枚枚均為全新首款收藏品相。它不僅全面展現了中國輝煌的歷程和國家名片，以及全球頂級造幣工藝的藝術魅力，而且對比紀念幣動輒上億的發行量，全球發行稀缺，海外更是僅600套的紀念金幣大全套，更具紀念、收藏與投資價值，升值空間更是不可限量。

官方首次批准發行，李小川親自設計，61克999純黃金鑄就財富巔峰

由中國人民銀行首次官方批准，香港中國金幣公司出品，以中國人民銀行發行的所有流通紀念幣共計129枚為原型，採用同設計圖案，同造幣工藝，耗用61克999純黃金，1：1原版複鑄，完美打造出新中國第一套《中國流通紀念金幣大全》。它由李小川老師全程親自設計，運用現代數字模床、超精壓印、鐳射立體浮雕等國際頂尖造幣工藝，實現超立體、超高清的視覺享受，金燦燦、沉甸甸，完美再現129枚國幣神韻，其特殊性勢必再創藝術典範傳奇，造大國財富巔峰！

史上最全的流通紀念金幣大全套，40年129枚一次性集齊發行 引發各地收藏熱潮

不用通宵排隊，不用高價求購，不用走紀念幣繁瑣的預約兌換流程，一次性收齊央行 40年來發行的所有幣種，129枚，一枚不落，全部集齊，震驚藏界！錢幣收藏專家徐先生：等了40年，終於等到了，收藏整套129枚金幣的夢終於圓了，我太高興了，它見證了大國崛起的偉大歷程，意義重大，價值非凡。做了一輩子生意的何先生：收藏到這整套金幣，太難得了，我想留給子孫，以後肯定是一筆不小的財富。

紐約發行公告： 《中國流通紀念金幣大全》共129枚，由央行官方絕版限量發行600套。每套均配有收藏證書、出品證書、檢測 報告等。統一發行價：4500美元/套，紐約配額發行20套，數量極少，敬請電話預約！

紐約發行專線：347- 718-1617

唯一發行地址：135-20 39th Avenue, Flushing NY 11354.

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