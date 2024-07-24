聯合健康保險歡慶30週年幫助在美亞裔民眾獲取優質醫療保險

圖: 聯合健保向亞美醫師協會、王嘉廉社區醫療中心、百康仁德醫生集團、Soeul醫療集團、韓美醫生IPA等頒發紀念獎牌，以表彰其持續為亞裔眾提供優質健康醫療服務。

7月18日聯合健康保險亞裔 市場歡慶成立30週年在華埠舉行慶祝活動，聯合健康保險三十年來，亞裔市場幫助在美亞裔民眾以常用語言獲取健康計劃和支持服務。活動當天，來自亞美醫師協會、王嘉廉社區醫療中心、百康仁德醫生集團等醫療和社區的領導人和聯合健康保險的高管領導人歡聚一堂，回顧並肯定數十年來為在美亞裔民眾提供高質量、可負擔醫療服務的共同合作與努力。

聯合健康保險亞裔市場自1994年在紐約唐人街開設第一家資訊中心，並於2011年擴展到皇后區開設資訊中心。自 1994 年以來，亞裔市場的會員人數從當初的1,000人增加到今天的 210,000多人，並在全美建立14個資訊中心，為亞裔民眾提供便捷的服務。同時，聯合健康保險和超過4,000家的亞裔醫護提供者合作，為會員提供滿足需求的醫護服務。

聯合健康保險全美亞裔市場副總裁羅光甸先生(Chris Law)致詞表示﹕“經過多年的努力，聯合健康保險目前已真正成為我們所服務的美國亞裔社區不可或缺的重要部分。我們的目標，是讓在美亞裔民眾能夠在生活的社區裡，獲得滿足語言等文化需要的醫療保健資源。我們期待在未來，繼續和各地長久地合作，讓全美國的亞裔社區持續保有健康和活力。”

語言是阻礙亞裔民眾在美國獲得醫療保健的主要障礙之一。亞裔市場的工作人員大多說兩種語言，能流利使用國語、粵語、韓語、越南語、印地語等亞洲語言。加入聯合健康保險30年的會員吳先生說：“客戶服務團隊幫助我查看醫療帳單、翻譯信件和更新白卡狀況。我1994 年加入聯合健康保險，我對亞裔市場團隊提供的服務非常滿意。”

來自紐約的會員陳先生說﹕“得到聯合健康保險的關心和指導，使我們在健康的道路上少走彎路和減受挫折。我為自己是一名聯合健康保險的會員感到幸運與自豪。”

皇后區亞裔資訊中心簡化會員體驗，提供一對一諮詢、協助申請政府資助福利，並為會員提供教育講座等服務。以該中心為模板，亞裔市場目前已在紐約州、新澤西州 、加州、德州和喬治亞州等地區建立14個資訊中心，為亞裔民眾提供便捷的本地化服務。

亞美醫師協會主席兼首席執行官George Liu(劉季高)醫學博士表示﹕“我們和聯合健康保險亞裔市場合作已有30年，在他們對華人社區的支持和理解下，我們得以擴大能夠提供的醫療護理，尤其是針對老年人的護理服務。”

2024年，聯合健康保險亞裔市場先後在德州休斯頓、新澤西州帕利塞茲公園和喬治亞州德盧斯開設三個新的亞裔資訊中心。在將來，聯合健康保險還打算繼續擴展，為美國更多的亞裔社區及民眾提供優質服務。

聯合健康保險致力於通過簡化醫療保健體驗、滿足健康保健需求、保持和醫護提供者信任合作關係，來幫助人們生活更健康，醫療系統更好服務所有人。在美國，聯合健康保險為個人、僱主、聯邦醫療保險 和政府醫療補助受益人提供全方位的健康保險計劃，並與全美160萬名醫護專業人員和8,000家醫院及其他護理機構直接簽約合作。詳情可致電聯合華語專線﹕1-800-801-1900，或在鄰近的聯合亞裔資訊中心諮詢，瀏覽網頁www.uhcAsian.com查詢。