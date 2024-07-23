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「極信資本」為您快速搞定生意、房屋貸款

紐約訊
「極信資本」公司創始人兼執行總裁Alex Xu（圖左）被紐約市長Eric Adams任命為紐約市小商業局顧問委員會成員。
「極信資本」公司創始人兼執行總裁Alex Xu（圖左）被紐約市長Eric Adams任命為紐約市小商業局顧問委員會成員。

總部位於紐約的「極信資本」(Super Funding)是一家專為中小企業主提供信貸資金服務的金融科技公司，成立於2020年，由資方直貸，專業團隊，無論是生意貸款(最高金額可達$750,000)，還是房屋貸款，均一站搞定，服務全美五十個州。

自成立之日起，「極信資本」投資數百萬美元用於技術研發，旨在為生意老闆們解決一個難題：如何快速獲取發展資金。這意味著需要在極短時間內完成從申請到審批，再到方案制定匹配，並最終簽約放款的一系列流程。通過客戶經理一對一的對接服務，極信資本致力於為中小企業主提供最優的貸款項目並確保維持最高水準的透明度與信賴度！他們堅信長期穩定的客戶關係是所有企業成功的關鍵因素，通過幫助生意老闆們改善業務運作模式、擴大業務規模，期望與合作企業實現共同成長！

極信資本主要業務有營業流水貸款和房屋抵押貸款。營業流水貸款無需抵押，非常適合諸如餐館、美容、超市、批發、物流等需要快速融資或缺乏抵押資產作為擔保的中小企業，可讓企業及時獲得必要的資金，用於日常運營、擴展業務或應對突發情況。房屋抵押貸款適合買房自住、投資購房、抵押套現等各類基於房產的貸款需求，滿足生意老闆們的全方位需要。

具體服務介紹：

● 營業流水貸款: 覆蓋全美50州範圍內的無抵押生意周轉資金。只需提供最近三個月的銀行流水，您就可以申請，最快24小時內即可獲批放款，貸款金額最高可達75萬美元，讓中小企業主快速獲取所需資金。

● 房屋抵押貸款: 同樣覆蓋全美50州，極信資本還提供不查收入房屋貸款，非綠卡公民亦可申請。無論您是自住、投資還是套現急需，我們都能快速為您提供匹配的貸款專案，幫您省時省力省心達成目標投資計畫。

「極信資本」公司創始人兼執行總裁Alex Xu於2012年赴美留學，畢業後在金融科技領域深耕多年並為其後創業打下堅實基礎。懷揣對商業投資的巨大熱情，他在2020年疫情後期創辦了極信資本，旨在幫助中小企業把握這一更生時期的市場機遇。2022年，Alex被紐約市長Eric Adams任命為紐約市小商業局顧問委員會成員，就小企業在市政管理上遇到的種種經營難題向市長Adams建言，為積極推動紐約市商業發展貢獻一份力。

「極信資本」貸款熱線：888-510-1218，微信號：GoXuper。公司地址：3808 Union St., Suite 9D, Flushing, NY 11354。網站：www.xpfunding.com。

Alex Xu（後排左三）與市政府團隊在那斯達克慶祝紐約市的小型商業服務。
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貸款 投資 紐約市

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