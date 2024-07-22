美的空調誠邀全美代理合作加盟
美的空調北美首家HVAC（Heating, Ventilation, and Air Conditioning）展廳在紐約新鮮草原（Fresh Meadows），該公司現正誠邀全美國代理合作加盟。
美的空調,既節能又舒適，承諾空調質保長達12年，符合條件者電力局提供空調節能退款。
美的新款產品--美的熱泵熱水爐，節能75%，符合電力局節能熱水爐補貼。美的熱泵空調和熱泵熱水爐：符合30%退稅或$2000補貼。詳情請諮詢美的各授權代理商。
美的空調HVAC旗艦展廳具備安裝商專業培訓、執業考試以及HVAC專業學校學生實踐基地等多種功能。隨著HVAC展廳順利開業，美的空調將進一步推進本土專業通路拓展和優化本土化服務，發起更多不同類型的熱泵教育和推廣項目，如HVAC繼續教育課程、熱泵技術諮詢、社區公益項目等。
美的空調展廳地址：
158-15 Union Turnpike, Fresh Meadows, NY 11366
電話：1-888-MIDEA-NA(1-888-643-3262)
網址：www.mideacomfort.us
美的各授權代理商如下
East Coast HVAC Supply
33-34Prince Street
Flushing,NY11354
(347)201-0588
Joy Midea HVAC Supply
214-71Jamaica Ave.
Queens Village,NY11428
(718) 470-2001
Polar Clime
1795 Express Dr.N
Smithtown, NY11788
(631) 863-8052
Fargo HVAC Supply Inc
230 Duffy Ave.
Hicksville,NY11801
(917)530-6099
布朗區
North America EHVAC Supply
1900 Central Park Ave
Yonkers,NY10710
(914)202-9828
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