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美的空調誠邀全美代理合作加盟

紐約訊
美的空調明星產品系列
美的空調明星產品系列

美的空調北美首家HVAC（Heating, Ventilation, and Air Conditioning）展廳在紐約新鮮草原（Fresh Meadows），該公司現正誠邀全美國代理合作加盟。

美的空調,既節能又舒適，承諾空調質保長達12年，符合條件者電力局提供空調節能退款。    

美的新款產品--美的熱泵熱水爐，節能75%，符合電力局節能熱水爐補貼。美的熱泵空調和熱泵熱水爐：符合30%退稅或$2000補貼。詳情請諮詢美的各授權代理商。

美的空調HVAC旗艦展廳具備安裝商專業培訓、執業考試以及HVAC專業學校學生實踐基地等多種功能。隨著HVAC展廳順利開業，美的空調將進一步推進本土專業通路拓展和優化本土化服務，發起更多不同類型的熱泵教育和推廣項目，如HVAC繼續教育課程、熱泵技術諮詢、社區公益項目等。

美的空調展廳地址：

158-15 Union Turnpike, Fresh Meadows, NY 11366

電話：1-888-MIDEA-NA(1-888-643-3262)

網址：www.mideacomfort.us

美的各授權代理商如下

皇后區

East Coast HVAC Supply

33-34Prince Street

Flushing,NY11354

(347)201-0588

Joy Midea HVAC Supply

214-71Jamaica Ave.

Queens Village,NY11428

(718) 470-2001

長島

Polar Clime

1795 Express Dr.N

Smithtown, NY11788

(631) 863-8052

Fargo HVAC Supply Inc

230 Duffy Ave.

Hicksville,NY11801

(917)530-6099

布朗區

North America EHVAC Supply

1900 Central Park Ave

Yonkers,NY10710

(914)202-9828

長島 退稅 皇后區

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