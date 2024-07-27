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富康醫療七月舉辦三場華人社區肺癌健康免費講座及肺癌篩檢活動

紐約訊
富康醫療聯同多家醫療及社區機構於七月舉辦三場華人社區肺癌健康免費講座及肺癌篩檢活動。
富康醫療聯同多家醫療及社區機構於七月舉辦三場華人社區肺癌健康免費講座及肺癌篩檢活動。

富康醫療 (VNS Health)、亞美醫師協會、美洲中華醫學會、美國華人醫師會、瑪摩利醫院和紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone Health)於16日聯同州眾議員李榮恩(Grace Lee)假富康醫療華埠社區中心舉行記者會，共同推動華人社區肺癌健康教育活動，於七月份合辦三場免費講座以及免費肺癌篩檢活動。

州眾議員李榮恩 (Grace Lee)指出﹕「提高對肺癌的認識對於保護亞裔美國人社區的健康和福祉至關重要。透過此類研討會提高意識和理解，我們可以提高存活率並降低罹患癌症的風險。我讚揚富康醫療在這項重要活動中發揮的領導作用，我期待繼續努力，優先考慮我們社區的健康和保健。」

紐約大學朗格尼醫學中心腫瘤科岑伊玲醫師強調，肺癌是所有癌症中導致死亡率最高的癌症。吸菸與肺癌發生密切相關，但是有15-20%左右的肺癌患者是在從不抽煙的人群中發生的。岑伊玲醫師指出，肺癌篩檢在出現身體不適症狀之前，從影像學中可以發現早期肺癌的痕跡。

肺癌篩檢發現80%的肺癌處於早期階段時更容易治癒。若不進行篩檢，70%的肺癌患者當發現時已是中晚期致治癒的可能性低。在高危人群中使用超低劑量CT進行，可降低20%的死亡率。岑伊玲醫師表示，目前美國肺癌篩查指南，保險公司僅可為50~80歲、現在或過去吸煙人士支付每年的超低劑量CT檢查;而從不吸菸者需自費使用超低劑量CT。

岑伊玲醫師解釋，超低劑量CT檢查過程簡單，不需要服用藥物，沒有藥物注射，只需躺在機器上，屏住呼吸20秒，過程只需5分鐘。岑伊玲醫師表示，在亞洲對不吸煙人群肺癌篩檢，估計40%的女性肺癌患者是從來不吸菸的。在美國，大約有20%左右的肺癌患者是在不吸菸人群中的。亞洲不吸菸人群危險因素包括遺傳、肺癌家族史、職業暴露、二手煙吸入和空氣污染。岑伊玲醫師指出，美國肺癌篩選試驗 (NLST)共有26,722 參與者，肺癌檢測率1.1%。年齡由 55歲至74歲，並且有吸煙史。

岑伊玲醫師表示，紐約大學朗格尼醫學中心現正進行一項亞裔女性不吸煙者篩檢試驗 (FANSS)，符合條件的人群包括年齡由40至74歲，女性，從不吸煙（包括抽菸少於100支)，亞裔(可以是亞裔混血)。但凡診斷過肺癌、最近5年內有癌症或治療（非惡性黑色素瘤的皮膚癌症和乳腺原位癌例外)、參與其他癌症預防性的研究、有可疑肺癌的表現如近一年內不明原因的體重減輕15磅以上、咳血或近12周內肺炎或者上呼吸道感染接受醫生開的抗生素治療者均除外。免費篩檢試驗提供三次胸部超低劑量電腦斷層掃描(CT)和抽血檢查等。查詢詳情可致電(212)731-6212或電郵[email protected]

富康醫療多元化市場副總裁連雯珊很感激眾多醫療和社區機構一起合辨三場有關肺癌教育講座。第一場於7月26日（星期五）上午十點半至十一點半在華埠勿街七號富康醫療華埠社區中心舉辦，由內科金物華醫師和岑伊玲醫師主講。第二場於7月29日(星期一)上午十點至十一點在布碌崙八大道5521號富康醫療日落公園社區中心舉辦，由瑪摩利醫院腫瘤科黃夷伍醫師主講。第三場於8月13日(星期二)下午二點至四點在法拉盛緬街41-17號法拉盛圖書館三樓舉辦，由腫瘤科岑伊玲醫師和劉玉清醫師主講。查詢詳情可致電富康醫療華埠社區中心: 212-619-3072。

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