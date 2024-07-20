紐約幼獅青少年管弦樂團9月21日舉辦新團員甄試

紐約幼獅青少年管弦樂團音樂總監兼指揮鍾啟仁（左）與打擊樂器老師林季靜（右），督促全團練習為各演出做準備。

紐約幼獅青少年管弦樂團（YOUTH ORCHESTRA, CYCNY）謹訂於9月21日周六下午1-4時舉辦2024-25年度新團員甄試，地點在皇后區貝賽地段158中學，甄試內容為自選曲一首(無須伴奏)、音階(兩個八度)及視奏，即日起接受報名，歡迎年滿10-18歲，已會演奏至少一項管弦樂器，而且經過紐約州音樂檢定考試4級以上或者英國皇家 音樂檢定考試4級以上程度（NYSSMA-LEVEL 4 OR UP or ABRSM-GRADE 4 OR UP)參加甄試。

報考學員需會演奏以下樂器中的至少一種，包括長笛(Flute)、雙簧管（Oboe）、單簧管（Clarinet）、低音管（Bassoon）、小號（Trumpet）、法國號（Horn）、長號（Trombone）、低音號（Tuba）、小提琴（Violin）、中提琴（Viola）、大提琴（Cello）、低音提琴（Double Bass）、豎琴（Harp）以及打擊樂器（Percussion）。

該團音樂總監兼指揮鍾啟仁（Chijen Christopher Chung, Music Director & Conductor）同時公布2024-25年四項重要音樂會，敬請愛樂者提早預留時間撥冗參加: （一）聖誕音樂會（Holiday Concert 2024），12月15日周日下午4時，地點: Marie Curie M.S. 158 Auditorium, 4635 Oceania St., Bayside, NY 11361。（二）師生才藝演奏會（Student and Faculty Concert 2025），3月22日周六下午4時，地點: 臺灣會館 Taiwan Center，137-44 Northern Blvd., Flushing, NY 11354。（三）臺灣會館音樂會(Taiwan Center Concert 2025)，5月17日周六晚上7時，地點: 臺灣會館 Taiwan Center。（四）林肯中心音樂會（Lincoln Center Concert 2025），6月14日周六晚上7:30時，地點: Alice Tully Hall, Lincoln Center，1941 Broadway, New York, NY 10023。

以上活動贊助單位有紐約市 文化事務局、紐約市議員黃敏儀、綠洲基金會（The Oasis Foundation）、The Jatain Foundation、中華民國 僑務委員會、紐約第一銀行、莊松河醫師基金會、華美銀行、www.PatsyChen.com、普利斯通商務網路（superprism.net）、駐紐約臺北經濟文化辦事處、紐約華僑文教服務中心、林口印刷以及臺灣會館。

年度新團員甄試地點在 MS 158，46-35 Oceania St., Bayside, NY 11361，報名及查詢紐約幼獅青少年管弦樂團各項活動詳情: 藝術總監方秀蓉(Patsy Fang Chen, Artistic Director)，手機: 917-912-8288；行政總監張俊生（Chunsheng Jason Chang, Executive Director)，手機: 347-306-2511；網站: www.YouthOrchestra.com，電郵: [email protected]。