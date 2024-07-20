我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉巴馬男子行刑式槍殺妻和4幼童 全都頭部中彈亡

泰6死毒殺案凶嫌傳是杜拜富豪之妻 常花高價聘死者為她化妝

紐約幼獅青少年管弦樂團9月21日舉辦新團員甄試

紐約訊
紐約幼獅青少年管弦樂團音樂總監兼指揮鍾啟仁（左）與打擊樂器老師林季靜（右），督促全團練習為各演出做準備。
紐約幼獅青少年管弦樂團音樂總監兼指揮鍾啟仁（左）與打擊樂器老師林季靜（右），督促全團練習為各演出做準備。

紐約幼獅青少年管弦樂團（YOUTH ORCHESTRA, CYCNY）謹訂於9月21日周六下午1-4時舉辦2024-25年度新團員甄試，地點在皇后區貝賽地段158中學，甄試內容為自選曲一首(無須伴奏)、音階(兩個八度)及視奏，即日起接受報名，歡迎年滿10-18歲，已會演奏至少一項管弦樂器，而且經過紐約州音樂檢定考試4級以上或者英國皇家音樂檢定考試4級以上程度（NYSSMA-LEVEL 4 OR UP or ABRSM-GRADE 4 OR UP)參加甄試。

報考學員需會演奏以下樂器中的至少一種，包括長笛(Flute)、雙簧管（Oboe）、單簧管（Clarinet）、低音管（Bassoon）、小號（Trumpet）、法國號（Horn）、長號（Trombone）、低音號（Tuba）、小提琴（Violin）、中提琴（Viola）、大提琴（Cello）、低音提琴（Double Bass）、豎琴（Harp）以及打擊樂器（Percussion）。

該團音樂總監兼指揮鍾啟仁（Chijen Christopher Chung, Music Director & Conductor）同時公布2024-25年四項重要音樂會，敬請愛樂者提早預留時間撥冗參加:  （一）聖誕音樂會（Holiday Concert 2024），12月15日周日下午4時，地點:  Marie Curie M.S. 158 Auditorium, 4635 Oceania St., Bayside, NY 11361。（二）師生才藝演奏會（Student and Faculty Concert 2025），3月22日周六下午4時，地點:  臺灣會館 Taiwan Center，137-44 Northern Blvd., Flushing, NY 11354。（三）臺灣會館音樂會(Taiwan Center Concert 2025)，5月17日周六晚上7時，地點:  臺灣會館 Taiwan Center。（四）林肯中心音樂會（Lincoln Center Concert 2025），6月14日周六晚上7:30時，地點: Alice Tully Hall, Lincoln Center，1941 Broadway, New York, NY 10023。

以上活動贊助單位有紐約市文化事務局、紐約市議員黃敏儀、綠洲基金會（The Oasis Foundation）、The Jatain Foundation、中華民國僑務委員會、紐約第一銀行、莊松河醫師基金會、華美銀行、www.PatsyChen.com、普利斯通商務網路（superprism.net）、駐紐約臺北經濟文化辦事處、紐約華僑文教服務中心、林口印刷以及臺灣會館。

年度新團員甄試地點在 MS 158，46-35 Oceania St., Bayside, NY 11361，報名及查詢紐約幼獅青少年管弦樂團各項活動詳情:  藝術總監方秀蓉(Patsy Fang Chen, Artistic Director)，手機:  917-912-8288；行政總監張俊生（Chunsheng Jason Chang, Executive Director)，手機:  347-306-2511；網站:  www.YouthOrchestra.com，電郵:  [email protected]

2024紐約幼獅青少年管弦樂團在林肯中心的公演，由幾位團員出任主持。
2024紐約幼獅青少年管弦樂團在林肯中心的公演，由幾位團員出任主持。
2024年初夏，紐約幼獅青少年管弦樂團在林肯中心盛大演出。（以上三圖均由紀善榮提...
2024年初夏，紐約幼獅青少年管弦樂團在林肯中心盛大演出。（以上三圖均由紀善榮提琴醫師拍攝）

紐約市 中華民國 皇家

上一則

全球斷網…紐約州府緊急啟動備案 市府：搭機前先確認

下一則

熱浪滾滾 2╱3低收者交不起電費曾被斷電

延伸閱讀

經文處長李志強談新職：聚焦四大任務

經文處長李志強談新職：聚焦四大任務
紐約州長叫停堵車費 面臨法律挑戰

紐約州長叫停堵車費 面臨法律挑戰
響應拜習會 中領館推廣寧夏特產 盼促進中美交流

響應拜習會 中領館推廣寧夏特產 盼促進中美交流
厚薄坑幾多滄桑（全文完）

厚薄坑幾多滄桑（全文完）

熱門新聞

在紐約生活工作的Z女士於13日晚間參加久石讓演奏會，卻遭後排白人男性辱罵，並被嗆「就是你們這樣的人暗殺川普」。(受訪者提供)

華人女性在久石讓音樂會上遭辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

2024-07-16 18:53
北美最大訂票網站Fandango創辦人克萊恩(J. Michael Cline)在紐約跳樓身亡。(取自國家魚類和野生動物基金會網站)

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

2024-07-18 16:08
紐約郵報報導第一時間將槍手描述為華裔男子，但後來將槍手修正為白人男子。(取自紐約郵報)

報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火

2024-07-14 15:36
中國商人郭文貴。(路透)

詐欺、敲詐勒索…郭文貴9項罪名成立

2024-07-16 16:13
鄭永佳在中華公所召開記者會，望凝聚華社的力量，要求紐約郵報正式的登文道歉。(記者曹馨元 / 攝影)

亂寫華人刺殺川普 華社總動員要求紐約郵報登文道歉

2024-07-16 08:25
圖中男嫌在法拉盛市中心毆打並強姦了一名53歲女性。(紐約市警局提供)

紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃

2024-07-19 13:50

超人氣

更多 >
洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降

洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降
全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消
WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟

WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟
微軟系統全球大當機 4大重點一次看

微軟系統全球大當機 4大重點一次看
紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃

紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃