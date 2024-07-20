《2024 美國華裔小姐競選》才藝選拔賽三強誕生

由美國華裔 小姐選美會主辦， TVB (USA)、康州金神大賭場協辦， 麗興恆生集團董事冠名贊助的《2024 美國華裔小姐競選》的才藝選拔賽於7月13日在法拉盛 的Vshow KTV 舉辦，選出才藝三強為4號佳麗俞宙、8號佳麗潘家蕊和10號何楚寧， 她們將在八月三日的康州金神大賭場的決賽中爭取「最佳才藝小姐」的頭銜。

當天擔任才藝評審的有康州金神大賭場亞太遠東市場部傳媒總監Cindy Lau、美國亞文交響樂團總監及指揮房飛老師、著名拉丁salsa舞者、salsa舞世界冠軍賴晶晶老師、2023年美國華裔小姐冠軍劉曉菲、Vshow音樂總監歌手高文鐸。

今年10位入圍佳麗輪番上場表演，一號佳麗李慧明演唱Beyond的「海闊天空」，2號佳麗黃梓桐表演韓國歌曲說廠和舞蹈，3號譚皓尹將中國傳統文化與現代舞 蹈融合的自編舞蹈，4號佳麗俞宙演奏中國古箏十大名曲之一《戰颱風》，5號佳麗關暐琳跳中國扇子舞，6號張丁元表演是融合Kpop和爵士的舞蹈， 7號林雅雯演出中國民族舞蹈「竹馬謠」， 8號佳麗潘家蕊演出的舞蹈是邁克爾-傑克遜的「危險」（Dangerous），9號佳麗朱婕寧演唱及跳舞「發如雪」，10號佳麗何楚寧是琵琶演奏加敦煌舞蹈《反彈琵琶》。最後獲得爭取最佳才藝小姐頭銜門票的三位佳麗分別是演奏古箏的4號佳麗俞宙，跳現代舞蹈的8號佳麗潘家蕊以及琵琶演奏加敦煌舞蹈的10號何楚寧，這三位晉級才藝決賽的佳麗獲得咕嚕甜品 Kulu Desserts頒贈的禮卷。

選美會營運總監阮健華稱今年選美會首次舉辦由金世紀家庭護理公司贊助的佳麗短片創作比賽，主題是「助人為快樂之本」，佳麗們創作並自拍自演以此主題為中心的短片，現已上傳到Youtube選美會官方網站供大眾點讚「like」來計算部分分數，再加上專業評審們打分，分數最高的佳麗將獲得「最佳短片獎」及兩千元獎金和獎盃。活動將於7月28日凌晨12時截止計算視頻的「like」，看看哪位佳麗更具創意和吸引力。歡迎大家踴躍參與支持點讚給一個「like」呢！

《2024 美國華裔小姐競選》終決賽將會於8月3日星期六晚上11時半在康州金神大賭場宴會廳舉辦，想看佳麗們們如何在舞臺上展現她們的自信與魅力及才華，還有一睹特別嘉賓TVB視帝陳展鵬的演出立刻聯繫917-686-0866購買門票VIP$168、$128、$98&$68，選美會官方網站www.MissChinesePageant.com查詢。