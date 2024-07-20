我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉巴馬男子行刑式槍殺妻和4幼童 全都頭部中彈亡

泰6死毒殺案凶嫌傳是杜拜富豪之妻 常花高價聘死者為她化妝

《2024 美國華裔小姐競選》才藝選拔賽三強誕生

紐約訊
《2024 美國華裔小姐競選》才藝選拔賽三強誕生
《2024 美國華裔小姐競選》才藝選拔賽三強誕生

由美國華裔小姐選美會主辦， TVB (USA)、康州金神大賭場協辦， 麗興恆生集團董事冠名贊助的《2024 美國華裔小姐競選》的才藝選拔賽於7月13日在法拉盛的Vshow KTV 舉辦，選出才藝三強為4號佳麗俞宙、8號佳麗潘家蕊和10號何楚寧， 她們將在八月三日的康州金神大賭場的決賽中爭取「最佳才藝小姐」的頭銜。

當天擔任才藝評審的有康州金神大賭場亞太遠東市場部傳媒總監Cindy Lau、美國亞文交響樂團總監及指揮房飛老師、著名拉丁salsa舞者、salsa舞世界冠軍賴晶晶老師、2023年美國華裔小姐冠軍劉曉菲、Vshow音樂總監歌手高文鐸。

今年10位入圍佳麗輪番上場表演，一號佳麗李慧明演唱Beyond的「海闊天空」，2號佳麗黃梓桐表演韓國歌曲說廠和舞蹈，3號譚皓尹將中國傳統文化與現代舞蹈融合的自編舞蹈，4號佳麗俞宙演奏中國古箏十大名曲之一《戰颱風》，5號佳麗關暐琳跳中國扇子舞，6號張丁元表演是融合Kpop和爵士的舞蹈， 7號林雅雯演出中國民族舞蹈「竹馬謠」， 8號佳麗潘家蕊演出的舞蹈是邁克爾-傑克遜的「危險」（Dangerous），9號佳麗朱婕寧演唱及跳舞「發如雪」，10號佳麗何楚寧是琵琶演奏加敦煌舞蹈《反彈琵琶》。最後獲得爭取最佳才藝小姐頭銜門票的三位佳麗分別是演奏古箏的4號佳麗俞宙，跳現代舞蹈的8號佳麗潘家蕊以及琵琶演奏加敦煌舞蹈的10號何楚寧，這三位晉級才藝決賽的佳麗獲得咕嚕甜品 Kulu Desserts頒贈的禮卷。

選美會營運總監阮健華稱今年選美會首次舉辦由金世紀家庭護理公司贊助的佳麗短片創作比賽，主題是「助人為快樂之本」，佳麗們創作並自拍自演以此主題為中心的短片，現已上傳到Youtube選美會官方網站供大眾點讚「like」來計算部分分數，再加上專業評審們打分，分數最高的佳麗將獲得「最佳短片獎」及兩千元獎金和獎盃。活動將於7月28日凌晨12時截止計算視頻的「like」，看看哪位佳麗更具創意和吸引力。歡迎大家踴躍參與支持點讚給一個「like」呢！

《2024 美國華裔小姐競選》終決賽將會於8月3日星期六晚上11時半在康州金神大賭場宴會廳舉辦，想看佳麗們們如何在舞臺上展現她們的自信與魅力及才華，還有一睹特別嘉賓TVB視帝陳展鵬的演出立刻聯繫917-686-0866購買門票VIP$168、$128、$98&$68，選美會官方網站www.MissChinesePageant.com查詢。

入圍三強的4號佳麗俞宙、8號佳麗潘家蕊和10號何楚寧。
入圍三強的4號佳麗俞宙、8號佳麗潘家蕊和10號何楚寧。

華裔 現代舞 法拉盛

上一則

全球斷網…紐約州府緊急啟動備案 市府：搭機前先確認

下一則

熱浪滾滾 2╱3低收者交不起電費曾被斷電

延伸閱讀

美國前傘兵俄羅斯境內涉販毒被捕 法院判刑13年

美國前傘兵俄羅斯境內涉販毒被捕 法院判刑13年
川普暗示不保台 WSJ社論：台海若動盪 美太平洋盟邦不保

川普暗示不保台 WSJ社論：台海若動盪 美太平洋盟邦不保
美禁盟國企業提供中國先進技術 將祭嚴厲制裁

美禁盟國企業提供中國先進技術 將祭嚴厲制裁
川普「向台灣收保護費」 朱立倫：完全依賴美國是錯誤政策

川普「向台灣收保護費」 朱立倫：完全依賴美國是錯誤政策

熱門新聞

在紐約生活工作的Z女士於13日晚間參加久石讓演奏會，卻遭後排白人男性辱罵，並被嗆「就是你們這樣的人暗殺川普」。(受訪者提供)

華人女性在久石讓音樂會上遭辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

2024-07-16 18:53
北美最大訂票網站Fandango創辦人克萊恩(J. Michael Cline)在紐約跳樓身亡。(取自國家魚類和野生動物基金會網站)

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

2024-07-18 16:08
紐約郵報報導第一時間將槍手描述為華裔男子，但後來將槍手修正為白人男子。(取自紐約郵報)

報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火

2024-07-14 15:36
中國商人郭文貴。(路透)

詐欺、敲詐勒索…郭文貴9項罪名成立

2024-07-16 16:13
鄭永佳在中華公所召開記者會，望凝聚華社的力量，要求紐約郵報正式的登文道歉。(記者曹馨元 / 攝影)

亂寫華人刺殺川普 華社總動員要求紐約郵報登文道歉

2024-07-16 08:25
圖中男嫌在法拉盛市中心毆打並強姦了一名53歲女性。(紐約市警局提供)

紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃

2024-07-19 13:50

超人氣

更多 >
洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降

洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降
全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消
WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟

WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟
微軟系統全球大當機 4大重點一次看

微軟系統全球大當機 4大重點一次看
紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃

紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃