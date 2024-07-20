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宋書華醫生診所7/20隆重開業優質醫療服務 開業備精美小禮贈品

紐約訊
宋書華醫生專業看診，提供僑胞質優有品質的醫療服務。
宋書華醫生專業看診，提供僑胞質優有品質的醫療服務。

法拉盛再新增專業內科醫生生力軍-宋書華醫生。宋醫生全新醫務診所將於七月二十日(周六)上午10時舉行盛大開幕剪綵儀式並備有精美小禮品贈送，歡迎舊雨新知、同業好友蒞臨指導。

宋書華醫生（Dr. Song Shuhua M.D.）于2017年完成美國內科住院醫生培訓之後順利取得紐約州，康州及其他州醫生資格。她曾在多州多家醫院參與內科住院病人的診療和搶救工作，對美國的醫療系統瞭解深刻全面，是位學經歷豐富的好醫生。同時，宋醫師參與內科住院醫生的帶教培訓工作，獲得無數病人和醫學生及住院醫生的一致好評。她曾經在紐約市政府醫療系統一級創傷中心的JACOBI 醫療中心，參與自2019-2021年COVID大流行期間住院病人的治療搶救工作，本著醫者父母心嚴謹認真的工作態度，期間未曾請過一天假期，十分重視內科住院醫生的教學任務。宋醫生大量參與外傷病人手術前會診工作，她親自參與收住院內科病人每年大約1500人，見證並治療參與了各種常見及罕見內科疾病，所積累下的豐富內科經驗絕對是一般醫生的數倍。

宋醫生豐富的臨床經驗和良好的教學效果，讓她贏得了布魯克林區INTERFAITH MEDICAL CENTER內科ASSOCIATE PROGRAM DIRECTOR的主任職位，更多實際且直接的參與內科門診和住院病人的教學工作。法拉盛是華裔僑胞非常集中的地區。訪談中，宋醫生表示，為提供僑胞優質的醫療品質，該診所規劃合理看診時間，縮短僑胞侯診時間而擁有更多優質的看診服務。

宋醫生親切認真、專業細心是難得一見的好醫生。美國專科特考文憑、移民局指定體檢醫生。全新診所舒適方便配有最先進醫療設備。主治:高血壓、糖尿病、膽固醇、心臟病、哮喘、腦中風、肝膽腎病、腸胃、風濕、關節炎、花粉過敏、尿道感染、甲狀腺疾病..等。診所座落於法拉盛凱辛娜大道上，圖書館後方中美超市旁。地址：41-61 Kissena Blvd., Suite C Flushing NY 11355 電話:718-878-6920。周一至周六 8am-4pm看診，診所接受大多數醫療保險

法拉盛 醫療保險 移民局

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