華陀氣功推拿神術：傳統醫術與現代保健的完美結合
華陀氣功推拿神術匯集了醫氣技的精華，致力於治病救人，廣泛應用於各種現代病症的治療和保健。這項專業的醫學氣功推拿術不僅臨床驗證效果顯著，而且不用針藥，不會引起痛苦或感染，安全自然，舒適快速，適用範圍廣泛。一次治療可見多種功效，為患者提供全面的健康保護。
推拿神術的多重功效：
1. 疏通氣血循環：減少心臟壓力，消除心力疲勞，促進血液循環和營養代謝，增強身體機能。
2. 保健：定期推拿消除疲勞，恢復元氣和免疫功能，保證健康。
3. 治療各類疾病：涵蓋內、外、婦、兒、傷科及腫瘤等，尤其對現代病如電腦綜合症有顯著效果。
4. 美容：專門技術改善面部及全身皮膚，使面色紅潤，保持青春。
5. 減肥：運氣減肥無副作用，效果顯著。
6. 補腎：增強腎功能，調節男性陽氣和女性生理期。
7. 調經：調整氣血內分泌，活血補血，改善生理狀況。
8. 止帶：大補帶脈之氣，消除疲勞，健脾除濕。
9. 壯陽：增強脾腎氣血，提升生活質量。
10. 活血：促進血液循環，預防心臟梗阻和腦溢血。
11. 祛瘀：去除身體內的各種瘀塞，止痛生新。
12. 療傷：治療各種損傷，改善關節和肌肉健康。
13. 正骨：矯正骨骼脫位，結合氣功技術輕鬆治癒。
14. 祛風：緩解身體各部位的風寒風濕。
15. 除敏：提高免疫力，治療過敏症。
16. 除火：溫經活血，消除陳寒。
17. 去濕：加強臟腑功能，去除濕氣。
18. 補氣：補充元氣，增強體力。
19. 除疲：消除疲勞，保持筋骨健康。
20. 養心：改善心肺功能，延長壽命。
21. 安神：舒緩神經，平衡陰陽。
22. 疏肝：疏通肝氣，保持愉快心情。
23. 消積：促進新陳代謝，消除體內積聚。
24. 降壓：促進血管健康，自然降低血壓。
25. 止喘：調理肺功能，改善呼吸。
26. 補腦：增強腦部供血，提高智力。
27. 壯背：強壯背部肌肉和骨骼。
28. 易孕：調節生理功能，促進懷孕。
29. 安胎：專門調理，保障胎兒健康。
30. 壯子：孕期調理，促進胎兒健康發育。
31. 產後：恢復元氣，調理體形。
32. 助長：幫助兒童健康發育。
33. 延年：定期推拿消除病理隱患，延長壽命。
中華中醫氣功學院：專業培訓與服務
中華中醫氣功學院致力於推廣中醫基礎、診斷、中藥、推拿、氣功、太極和武術等全方位課程。學院提供靈活的課時安排和優惠的學費，部分課程還有現金返還。學員報名可獲得$1000元現金優惠券，一人入會親朋好友均可享受。
華陀氣功推拿術是繁忙社會中最佳的定期保健選擇，結合醫學與氣功的推拿技術，能夠有效防病治病，達到事半功倍的效果。
地址：3901 Main St, Room 411, Flushing, NY 11354
電話：（646）515-5741
上一則
EB5涉欺詐案和解 華商將付2.7億、450名中國投資者獲永居保障
下一則
FB留言