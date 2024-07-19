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華陀氣功推拿神術：傳統醫術與現代保健的完美結合

紐約訊
舒教授在授課中
舒教授在授課中

華陀氣功推拿神術匯集了醫氣技的精華，致力於治病救人，廣泛應用於各種現代病症的治療和保健。這項專業的醫學氣功推拿術不僅臨床驗證效果顯著，而且不用針藥，不會引起痛苦或感染，安全自然，舒適快速，適用範圍廣泛。一次治療可見多種功效，為患者提供全面的健康保護。

推拿神術的多重功效：

1. 疏通氣血循環：減少心臟壓力，消除心力疲勞，促進血液循環和營養代謝，增強身體機能。

2. 保健：定期推拿消除疲勞，恢復元氣和免疫功能，保證健康。

3. 治療各類疾病：涵蓋內、外、婦、兒、傷科及腫瘤等，尤其對現代病如電腦綜合症有顯著效果。

4. 美容：專門技術改善面部及全身皮膚，使面色紅潤，保持青春。

5. 減肥：運氣減肥無副作用，效果顯著。

6. 補腎：增強腎功能，調節男性陽氣和女性生理期。

7. 調經：調整氣血內分泌，活血補血，改善生理狀況。

8. 止帶：大補帶脈之氣，消除疲勞，健脾除濕。

9. 壯陽：增強脾腎氣血，提升生活質量。

10. 活血：促進血液循環，預防心臟梗阻和腦溢血。

11. 祛瘀：去除身體內的各種瘀塞，止痛生新。

12. 療傷：治療各種損傷，改善關節和肌肉健康。

13. 正骨：矯正骨骼脫位，結合氣功技術輕鬆治癒。

14. 祛風：緩解身體各部位的風寒風濕。

15. 除敏：提高免疫力，治療過敏症。

16. 除火：溫經活血，消除陳寒。

17. 去濕：加強臟腑功能，去除濕氣。

18. 補氣：補充元氣，增強體力。

19. 除疲：消除疲勞，保持筋骨健康。

20. 養心：改善心肺功能，延長壽命。

21. 安神：舒緩神經，平衡陰陽。

22. 疏肝：疏通肝氣，保持愉快心情。

23. 消積：促進新陳代謝，消除體內積聚。

24. 降壓：促進血管健康，自然降低血壓。

25. 止喘：調理肺功能，改善呼吸。

26. 補腦：增強腦部供血，提高智力。

27. 壯背：強壯背部肌肉和骨骼。

28. 易孕：調節生理功能，促進懷孕。

29. 安胎：專門調理，保障胎兒健康。

30. 壯子：孕期調理，促進胎兒健康發育。

31. 產後：恢復元氣，調理體形。

32. 助長：幫助兒童健康發育。

33. 延年：定期推拿消除病理隱患，延長壽命。

中華中醫氣功學院：專業培訓與服務

中華中醫氣功學院致力於推廣中醫基礎、診斷、中藥、推拿、氣功、太極和武術等全方位課程。學院提供靈活的課時安排和優惠的學費，部分課程還有現金返還。學員報名可獲得$1000元現金優惠券，一人入會親朋好友均可享受。

華陀氣功推拿術是繁忙社會中最佳的定期保健選擇，結合醫學與氣功的推拿技術，能夠有效防病治病，達到事半功倍的效果。

地址：3901 Main St, Room 411, Flushing, NY 11354  

電話：（646）515-5741

氣功學院負責人舒孝華教授深諳華佗神功推拿神術
氣功學院負責人舒孝華教授深諳華佗神功推拿神術

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