華陀氣功推拿神術：傳統醫術與現代保健的完美結合

舒教授在授課中

華陀氣功推拿神術匯集了醫氣技的精華，致力於治病救人，廣泛應用於各種現代病症的治療和保健。這項專業的醫學氣功推拿術不僅臨床驗證效果顯著，而且不用針藥，不會引起痛苦或感染，安全自然，舒適快速，適用範圍廣泛。一次治療可見多種功效，為患者提供全面的健康保護。

推拿神術的多重功效：

1. 疏通氣血循環：減少心臟壓力，消除心力疲勞，促進血液循環和營養代謝，增強身體機能。

2. 保健：定期推拿消除疲勞，恢復元氣和免疫功能，保證健康。

3. 治療各類疾病：涵蓋內、外、婦、兒、傷科及腫瘤 等，尤其對現代病如電腦綜合症有顯著效果。

4. 美容：專門技術改善面部及全身皮膚，使面色紅潤，保持青春。

5. 減肥：運氣減肥無副作用，效果顯著。

6. 補腎：增強腎功能，調節男性陽氣和女性生理期。

7. 調經：調整氣血內分泌，活血補血，改善生理狀況。

8. 止帶：大補帶脈之氣，消除疲勞，健脾除濕。

9. 壯陽：增強脾腎氣血，提升生活質量。

10. 活血：促進血液循環，預防心臟梗阻和腦溢血。

11. 祛瘀：去除身體內的各種瘀塞，止痛生新。

12. 療傷：治療各種損傷，改善關節 和肌肉健康。

13. 正骨：矯正骨骼脫位，結合氣功技術輕鬆治癒。

14. 祛風：緩解身體各部位的風寒風濕。

15. 除敏：提高免疫力 ，治療過敏症。

16. 除火：溫經活血，消除陳寒。

17. 去濕：加強臟腑功能，去除濕氣。

18. 補氣：補充元氣，增強體力。

19. 除疲：消除疲勞，保持筋骨健康。

20. 養心：改善心肺功能，延長壽命。

21. 安神：舒緩神經，平衡陰陽。

22. 疏肝：疏通肝氣，保持愉快心情。

23. 消積：促進新陳代謝，消除體內積聚。

24. 降壓：促進血管健康，自然降低血壓。

25. 止喘：調理肺功能，改善呼吸。

26. 補腦：增強腦部供血，提高智力。

27. 壯背：強壯背部肌肉和骨骼。

28. 易孕：調節生理功能，促進懷孕。

29. 安胎：專門調理，保障胎兒健康。

30. 壯子：孕期調理，促進胎兒健康發育。

31. 產後：恢復元氣，調理體形。

32. 助長：幫助兒童健康發育。

33. 延年：定期推拿消除病理隱患，延長壽命。

中華中醫氣功學院：專業培訓與服務

中華中醫氣功學院致力於推廣中醫基礎、診斷、中藥、推拿、氣功、太極和武術等全方位課程。學院提供靈活的課時安排和優惠的學費，部分課程還有現金返還。學員報名可獲得$1000元現金優惠券，一人入會親朋好友均可享受。

華陀氣功推拿術是繁忙社會中最佳的定期保健選擇，結合醫學與氣功的推拿技術，能夠有效防病治病，達到事半功倍的效果。

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