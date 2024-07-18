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美國律師樓親自上庭 無額外附加費

紐約訊
圖說：美國律師樓團隊由資深律師Angelo R. Picerno（右）主理並親自出庭。
圖說：美國律師樓團隊由資深律師Angelo R. Picerno（右）主理並親自出庭。

美國律師樓（PICERNO & ASSOCIATES, PLLC.）擁有最好的律師團隊，為您解決房東房客問題。該律師樓團隊均由紐約州執牌律師親自主理上庭，可線上起訴或直接進入法庭遞交檔，房東房客問題將得到最有效和最快速的解決。該律師樓專精驅逐非法租客、驅逐地下室房客非法分租、違約欠租等，可提供多種語言服務。美國律師樓配備有華人助理專線，收費合理，無額外附加費，由資深律師親自出庭，可免費預約面談。

遇到有問題的房客怎麼辦？房客欠租許久不還怎麼辦？房客不交租也不搬走怎麼辦？如果您是房東，遇到有問題的房客，您需要一位元頂級且強有力的律師，來幫您盡快驅逐問題房客。

美國律師樓（PICERNO & ASSOCIATES, PLLC.）一旦受理您的申請，會馬上開始進行驅逐程序，不會有任何的延遲。該律師樓由ANGELO PICERNO律師親自出庭代表您的利益，而不是委派給其他律師。該律師樓99.9%的案子都是代表房東的案件，所以有足夠的經驗去受理您的案件。美國律師樓一旦受理您的案件，會一直幫助您，直到工作全部徹底完成。美國律師樓堅信房東應該拿回自己的兩項最基本權利：1. 租金；2. 房子的所屬權。

美國律師樓表示，房客不按時交租會對房東造成很大困擾，因為房東仍然需要支付各項房屋費用，包括電暖煤氣、維修、房屋貸款、保險、稅收等。通常房東不會立即採取法律程序，只是希望房客能盡快主動償還、支付所欠房租，然而一拖再拖從事實上來說對房東非常不利。美國律師樓強烈主張您提早啟動房東房客法律程序，及時果斷地尋求律師並進行正確的法律程序驅趕房客是刻不容緩的，這樣才能更好的為您減少損失。

此外，選擇哪一種訴訟種類也是非常重要的，因為如果房東對房客沒有展開一個正確的法律程序，可能就會導致延誤，在這樣的延誤期間，房客可以繼續滯留而拒絕支付房租。即使你的公寓是地下室，你仍然有辦法可以快速地讓房客離開。該律師樓處理法院的案件非常迅速，他們瞭解法警驅逐程序，可以保證您的案件得到更快的處理。

美國律師樓認為，採取強硬、富有攻擊性的措施驅逐房客是非常重要的，同時，聘請一位100%相信您案件的好律師也非常重要。美國律師樓不收取任何隱藏費用，只收取平價可負擔費用，包括法庭費用、過程服務費、所有法庭出庭費、律師工作費等。如果您有房東房客相關的任何疑問，請致電美國律師樓獲取免費諮詢服務，與專業律師探討您的情況。美國律師樓會耐心地為您解釋完整的房東房客法律程序，完全真實地向您說明一切細節及情況。

美國律師樓（PICERNO & ASSOCIATES, PLLC.）的律師團隊將提供全方位的律師諮詢及服務，請致電：718-888-9775，中文助理會全力幫助您，地址：36-40 Main Street, Suite 508, Flushing, NY 11354。

房東 租金 貸款

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