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卡內基音樂廳見證歷史性演出 國際女高音林怡伶與學生詹維康聯袂獻藝

紐約訊
圖說：演出當晚的盛況
圖說：演出當晚的盛況

卡內基音樂廳，這座世界著名的音樂殿堂，近日迎來了一場令人難忘的音樂盛宴。7月6日，國際女高音林怡伶和她的學生詹維康在這裡聯袂登台，為觀眾獻上了一場精彩絕倫的音樂會，贏得了滿堂彩。

林怡伶以其精湛的唱腔和豐富的情感表達贏得了現場觀眾的一致讚譽。她以一首《O del mio amato ben》 （噢,我的摯愛）開場，這首義大利著名作曲家Donaudy經典名曲立即抓住了全場觀眾的心。隨後義大利歌劇選粹，她演唱了Verdi 的遊唱詩人Il Trovatore《Tacea la notte placida》（靜夜裡的萬籟無聲）與Catalani 的知名歌劇La Wally 華麗姑娘中的《Ebben? Ne andro lontana》（是的，我將遠去）兩首歌劇詠唱曲，表現了歌劇中角色的唯美又悲情的故事，令人甚為感動。下半場中文《一顆開花的樹》《渡口》與台語民謠《雨夜花》，新創作品《阿母，我足愛妳》與《牽阮的手》更是令台下華人為之激動不已。她的高音域弱音如清泉般透亮而強音卻如戲劇般的渾厚張力，低音域部分則有如絲絨般柔和溫暖敦厚，精湛的唱功和豐富的情感表達讓觀眾為之陶醉。

詹維康作為學生，當晚的表現同樣令人驚豔。他演唱了義大利作曲家Bellini三首藝術歌曲、Tosti三首英文歌曲創作令人感動。下半場中文藝術歌曲 《越人歌》《釵頭鳳》《送別》三首經典曲目，展現了其卓越的演唱技巧和情感表達能力。他的嗓音充滿力量與情感，每一首歌曲都引來觀眾的熱烈掌聲。

林怡伶和詹維康二重唱曲目演唱的《Perhaps Love》和《花非花》與《茉莉花》更是將整場音樂會的氛圍推向高潮，觀眾鼓掌與安可聲不斷，兩位再度出場演唱第一首安可曲台灣民謠《望春風》時觀眾更是感動落淚，第二首安可曲《月亮代表我的心》是一首台灣著名的流行改編歌曲，二位聲樂家引領大家在歡樂又激動下一起哼唱，帶給觀眾無限美好回憶，真是一場非常精彩的音樂饗宴。

此次音樂會還特邀了著名鋼琴家Lisa Weiss。她精湛的鋼琴伴奏為整場音樂會增添了濃厚的藝術氣息。

感謝贊助商支持：

此次音樂會能夠順利舉行，離不開以下眾多贊助商的支持：

芳改運風水珠寶水晶

超強健健康食品專賣店

金頭腦兒童潛能開發中心

芳茗軒

銀河印刷

WhiteCloud Fly

華榮地產

紀老師課後輔導班

Angie’s Academy

私人贊助：

Debbie Shu-Hsin Chang

Christine Chi

Barbara Hao-Ru Huang

Chunhui Peggy Lu

Chunxiang Zhang

他們的慷慨資助，不僅保證了音樂會的高水準，還使更多熱愛音樂的觀眾能夠參與這一盛會。

整場音樂會在熱烈的掌聲中圓滿落下帷幕。觀眾們紛紛表示，這是一場無與倫比的視聽盛宴。林怡伶和詹維康的精彩演出，將卡內基音樂廳這一古老的舞台再次點亮，留下了難以忘懷的回憶。

此次演出不僅展示了中外音樂家的風采，也進一步促進了中外文化交流。未來，我們期待更多這樣高水平的音樂盛會在卡內基音樂廳上演。

圖說：音樂家林怡伶，詹維康合影
圖說：音樂家林怡伶，詹維康合影

歌劇 義大利 卡內基音樂廳

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