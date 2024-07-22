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Fujiiryoki按摩椅輔助健康益處多

紐約訊
Fujiiryoki日本第一品牌按摩椅輔助健康益處多
Fujiiryoki日本第一品牌按摩椅輔助健康益處多

日本富士(Fujiiryoki)是按摩椅行業的先鋒品牌之一，在業界多項頂級規格及其歷史證明了日本的創新和對健康的承諾。富士按摩椅提供的一系列好處遠遠超出了暫時的舒適度，它是對一個人整體健康的投資，可以解決身體疼痛、改善精神狀態並促進更健康、更有活力的生活方式。

始於1954年，由創辦人藤本勝二郎先生創立了Fujiiryoki，最初為提供家用醫療設備，及後意識到將指壓按摩（傳統日式指壓療法）的好處方便融入日常生活的潛力，因而同年開發了第一台按摩椅創造歷史，讓人們無需人工按摩師即可享受按摩的治療效果。

數十年以來，富士按摩椅不斷透過技術進步徹底改變按摩椅產業，自全世界第一台醫療按摩椅，且隨著科技與人體工學的進步，隨後首創3D、4D機芯、搭配S、SL 軌道，與全身氣壓按摩，按摩球深部12.5CM，SL軌道135CM，雙重探測系統，率先在按摩椅中使用人工智慧，人體GPS智能程序定點定位等，整合可根據使用者的緊張程度和偏好調整按摩程序的系統。

即針對不同身材，為使用者提供不同按摩，甚至個性化、人性化全面的按摩體驗，來真正緩解肌肉疼痛，促進血液循環，幫助心神放鬆。

Fujiiryoki 按摩椅具有多種優點：

緩解壓力：這些椅子提供安靜、平靜的體驗，有助於減輕精神緊張和焦慮。

肌肉放鬆：椅子的揉捏、敲擊和滾動功能針對關鍵肌肉群，有助於放鬆和緩解肌肉緊張和慢性疼痛。

改善血液循環：按摩動作有助於促進血液循環，可能會導致肌肉損傷更快恢復並降低血壓。

提升睡眠品質：經常使用可以帶來更好的睡眠模式，因為椅子提供的放鬆有助於身體為休息做好準備。

增加靈活性和活動範圍：重複訓練可以幫助伸展和放鬆肌肉和肌腱，讓您感覺更有彈性。

增強免疫系統：增強循環和降低壓力水平可以增強免疫系統。

緩解下背部疼痛：許多人都患有下背部問題，這些椅子經過專門設計，可以透過專門的程序解決這個常見問題。

將Fujiiryoki按摩椅融入日常保健中，可在舒適的家中享受按摩療法提供的輔助健康益處。富士以Synca商標品牌在美銷售，其Synca Wellness JP3000 5D AI按摩椅為用戶提供全面、定制的按摩體驗，是全球追求高品質生活人仕的不二之選。它借助集成人工智能，雙揉捏球和無刷電機可提供更高的控制精度、更快的響應時間並降低噪音水平。該椅還包括多種按摩技術、多樣化的伸展菜單和熱療功能，甚稱個人專屬虛擬治療師。欲了解查看各系列富士按摩椅請瀏覽網頁:https://syncamassagechair.com/zh-hant/collections/massage-chairs?utm_source=worldjournal&utm_medium=banner300x250&utm_campaign=july2024。

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