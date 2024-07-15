佳欣旅遊11月歐洲12月中東遊輪

搭乘遊輪旅遊，輕鬆、悠閒自在，不用趕路，吃喝玩樂盡在此。

過了暑假來到了年底，就是旅遊最便宜的時期了。專門組織華人 搭乘豪華遊輪出團的佳欣旅遊，由旅遊達人傅鶴鳴親自帶團，特別在11月和12月精心挑選了兩個時段，兩組行程，前往西歐和中東，歡迎致電查詢詳細旅遊行程信息。

西歐12天，11月12至11月23日，六國英、法、荷、比、德和冰島 。全球大城市如倫敦、巴黎、杜拜或紐約，在聖誕新年之前，不僅很有過節的氣氛，也是年節購物折扣的時期，此團會到倫敦和巴黎遊覽，對於從來沒去過此二城的旅客來說，應是前往一遊最好的時機了。另外還會去比利時、荷蘭、德國等周遭的國家，最棒的是還會到歐洲和美洲之間的島國─冰島。這個國家孤懸大西洋和北冰洋之間，平常很難得有團前往，行程將在此觀賞大瀑布、冰川、峽灣，而且秋季開始，也將在此欣賞炫麗的北極光。

中東10天，12月6日至12月15日，四國杜拜、阿布達比、卡達和巴林。現代的杜拜，是世界的驚奇，尖端的建設，奢華的享受。阿布達比現正直追杜拜的建設。行程安排不但要遊覽這兩個地方，還要到全球聞名的七星級帆船飯店、八星級的皇宮飯店、六星級的亞特蘭提斯酒店，享受三個奢華午餐，還要在世界最高樓828公尺高的杜拜哈里發高塔下享受燈光秀的全魚大餐。

這兩組行程都是遊輪，所以行程輕鬆悠哉，不需趕路，不必換房，吃的好，睡的香，晚上還有歌舞娛樂等享受。華人組團、領隊、導遊。機票、船票、遊覽三項全包，視艙位分別，僅三千餘元起。詳細行程請致電佳欣旅遊查詢，電話：(917) 375-7740，或前往法拉盛 緬街37-02一樓F6A室，電郵flushingtravel @yahoo.com。