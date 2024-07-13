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尚德課後輔導秋季班招生紐約首家STEAM教學 週六免費試課

紐約訊
尚德學習聯盟每週六11點免費試課，歡迎家長帶孩子探索硅谷先進STEAM教育，激發創造力和學習熱情。
尚德學習聯盟每週六11點免費試課，歡迎家長帶孩子探索硅谷先進STEAM教育，激發創造力和學習熱情。

紐約首家提供STEAM體系課程的尚德學習聯盟,其秋季班課後班己開始招生，為方便上班的家長，該校提供學校接送服務， 以及晚餐供應。 歡迎家長帶領孩童前往參加每週六的免費試課。

該校特色除了STEAM系統課程，注重孩子在科技、工程、藝術和數學領域的學習。還包括以下特色:(一)小班教學： 保證每位學生都能獲得個性化的關注和指導。

(二)規模宏大： 足夠的教室和設施支持廣泛的課程和活動。

(三)接送服務：為需要的家庭提供便利的接送服務。

(四)晚餐服務：對參與全天課程的學生提供營養豐富的晚餐。

為了暢導STEAM教育,該校暑假期間提供每週六的公開課，從基礎數學到高級機器人編程等一系列課程，適合所有學齡段的學生。活動免費向公眾開放，學習材料和場地由學習聯盟提供，確保每位學生都能在最佳環境下學習和成長。教學活動由資深教師主持，他們不僅在各自領域擁有豐富經驗，更擅長調動孩子們的學習積極性。互動式教學方式使學生們能夠通過動手實踐和集體討論，深入理解和掌握新知識。

除了豐富的課程內容外，STEAM尚德學習聯盟還為參與的家庭提供免費的茶水和小食，確保孩子們能在輕鬆愉快的氛圍中學習。此外，學習聯盟還特別注意到家長的需求，提供了一個休息區，讓家長們可以在等待孩子上課時放鬆和交流。

STEAM尚德學習聯盟誠邀所有家庭參與週六的免費公開課，體驗創意學習的樂趣。如需瞭解更多詳情，請訪問我們的官網或直接聯繫，共同為孩子們的未來打下堅實的基礎。地址：41-70 Main St, 一樓 (和美康) Flushing, NY 11355

報名電話：516-800-5988（中文服務），929-899-1938（英文服務）

尚德學習聯盟每週六11點免費試課，歡迎家長帶孩子探索硅谷先進STEAM教育，激發...
尚德學習聯盟每週六11點免費試課，歡迎家長帶孩子探索硅谷先進STEAM教育，激發創造力和學習熱情。

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