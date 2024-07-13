xeo 鐳射脫毛適合我嗎？法拉盛醫美中心詳解 —— Cutera xeo

冰點鐳射脫毛 —— Cutera xeo治療前後對比照片圖

鐳射脫毛是一種非常成熟的技術；美國皮膚病學會報告稱，單用第一次治療後，毛髮的生長量預計會減少10-25%。但是要指出的是，這種技術並不是適用於所有人：由於治療原理對色素要求的特殊性，鐳射脫毛最適合皮膚較白而毛髮黝黑的人，因為這樣可以讓鐳射光束更聚焦於色素沉著度高的區域 治療的風險會因為膚色的加深而提高，因為更深色的皮膚更容易吸收能量從而提高的被灼傷的風險。因此，法拉盛 醫美中心的專業醫美人員提供以下資訊供參考。

xeo鐳射機器使用Cutera的專利技術將聚光光束發射到毛囊上，加熱毛囊直至其被破壞。每次治療均由法拉盛醫美中心經驗豐富的技術人員進行操作，根據客戶治療區域的大小，治療時長可能會在10分鐘至1小時之間。專業的醫美人員會在您做任何治療前檢查您的皮膚狀況以確保治療專案的安全性。

xeo鐳射脫毛的原理是什麼？

人們的毛髮中含有色素，這是這種技術產生效果的關鍵因素。當光束照射到皮膚上時，色素沉澱較高的區域會吸收光能並將其轉化為熱能。正是這種熱量破壞了毛囊，隨著毛囊的破壞，毛髮的生長將受到阻礙，當這個過程被重複後，這個區域的毛髮生長甚至可能完全停止。

我需要多少次 xeo 鐳射脫毛？

客戶所需要進行鐳射脫毛的次數會因人而異-通常至少需要兩次，因為毛髮中的色素含量會影響脫毛的效果。毛髮在不同的生長階段會改變顏色，所以在鐳射脫毛之前您可能需要讓毛髮生長到足夠深的顏色以便於在治療中吸收足夠的光能 。鐳射脫毛的次數可能需要兩次或十次 - 但是平均來說，客戶在進行六次治療後的效果都很好。

有關詳情，請親洽法拉盛醫美中心(Flushing Medical Spa)地址：136-20 38 Ave, #5D, Flushing, NY 11354（法拉盛飛越皇后5樓D座）。 預約電話：718-539-3366，營業時間：每天上午10點至晚上7點（周日和假期需要預約）