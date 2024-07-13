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王嘉廉社區醫療中心7/17法拉盛舉辦社區開放日活動

紐約訊

王嘉廉社區醫療中心將於7月17日（星期三）在位於皇后區法拉盛的新址舉辦7月社區開放日活動，邀請社區民眾前來瞭解醫療中心提供的全面的基本醫療服務，同時接受免費健康篩檢和獲取健康資源。

當天前來參加的民眾將有機會深入瞭解醫療中心提供的各項基本醫療服務，包括內科、兒科、婦產科、牙科和心理健康服務。社區開放日活動當天還將安排臨床服務設施導覽、醫療中心服務介紹，以及適宜老年群體的手工活動。此外，醫療中心的社區資源中心(CHRC)還將有註冊護士為民眾進行免費的健康篩檢，包括測量身高體重指數、血壓、膽固醇、血糖以及乙型肝炎篩檢。社區資源中心同時可為無醫療保險人士預約新冠及流感疫苗接種。

社區開放日活動對所有社區民眾免費開放。此活動旨在向社區全面介紹醫療中心的服務與資源，致力於提升民眾的健康意識，幫助邁向更健康的生活。王嘉廉社區醫療中心7月社區開放日時間在7月17日（星期三）上午10時至下午4時，活動地點於法拉盛40路131-72號(大學點大道和40路的交界處)王嘉廉社區醫療中心–Healthview。

50多年以來，王嘉廉社區醫療中心作為領先的醫療服務提供機構，始終致力於為曼哈頓和皇后區服務不足的社區，尤其是亞裔社區，提供優質且可負擔的醫療服務。醫療中心每週開診7天，接受大多數的主要醫療保險，在曼哈頓和皇后區設有六個交通方便的地點，為成人及兒童提供全面的基本醫療服務。醫療中心的卓越傳統及使命獲得全國認可，即確保所有人都能公平地獲得醫療服務，無論他們是否有能力支付醫療費用、說何種語言或任何移民背景。瞭解更多信息，請訪問：https://www.cbwchc.org/index_ch.asp

醫療保險 皇后區 流感疫苗

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