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查出貧血後 還要查心臟？百康仁德醫生詳解貧血治療

紐約訊
圖:　百康仁德醫生集團內科陳研峰醫生呼籲貧血病患接受血液、腎功能、甲狀腺功能等篩檢，找出具體病因以對症治療。
圖:　百康仁德醫生集團內科陳研峰醫生呼籲貧血病患接受血液、腎功能、甲狀腺功能等篩檢，找出具體病因以對症治療。

三十多歲的小王近日因為呼吸困難、心跳加快的症狀而去看醫生。抽血結果顯示小王有貧血情況。內科醫生陳研峰（Yanfeng Chen, MD）在瞭解小王的病史後，建議她通過超聲波檢查一下心臟狀況。小王的貧血怎麼會和心臟問題相關呢？

紐約百康仁德醫生集團的內科醫生陳研峰指出，貧血是指血液中的血紅蛋白不足，它的表現包括頭痛頭暈、疲乏無力、免疫力低下、心慌、呼吸困難、皮膚和嘴唇蒼白等。貧血的原因有很多，可以分為三大類。第一大類是慢性失血，比如胃腸道出血、女性月經過量等。大家經常聽到的「缺鐵性貧血」，就和鐵質隨血液流失有一定關聯。第二大類是骨髓造血異常，例如慢性腎病患者體內的紅血球生成素減少，難以刺激骨髓造血，就會導致「腎性貧血」。再如癌症和一些自身免疫性疾病，如類風濕性關節炎、系統性紅斑狼瘡等，也會影響骨髓造血功能，導致再生障礙性貧血。第三大類是溶血，例如地中海貧血就是一種可以遺傳的溶血性貧血。再如部分藥物，如磺胺類藥品、阿司匹林、青黴素等，都可能有溶血的不良反應。

陳研峰醫生表示，正因為導致貧血的原因複雜，所以患者需要接受血檢、腎功能檢查、甲狀腺功能檢查等篩檢，找到具體病因，再對症治療。例如之前提到的病人小王，她曾患有風濕性心臟病，并且接受過心臟瓣膜修補手術。但因時間太久，置換的瓣膜出現了破損。這使得紅細胞在經過心臟瓣膜時出現了溶血，才會出現貧血現象。幸好小王及時就醫，再次接受了瓣膜修補，目前身體狀況已經穩定。

陳研峰醫生也提醒民眾，發現貧血時不能單純依賴食補，或者自行使用補劑。例如缺鐵性貧血的患者，可以在醫生指導下補充鐵劑，或搭配使用B12和葉酸。而地中海貧血與缺鐵性貧血完全不同，大部分患者有血鐵濃度過高的現象。他們如果攝取過多的鐵劑，反而會使鐵劑在體內沈積，造成身體的負荷。

畢業於中山大學醫學院的陳研峰醫生，現今在百康仁德旗下布碌崙三家診所看診，歡迎致電預約。診所分別於7大道5517號，電話：（718）871-8255；86街1867號1樓，電話：（718）872-7777；海灣公園大道（Bay Pkwy）8681號，電話：（718）373-8788。

心臟病 癌症 布碌崙

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