我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怕在台上迷路？白宮製作超詳細圖解 引導拜登「走上講台」

妻子被升頭等艙他沒有 維州牧師機上家暴癲癇妻

新美貸款銀行支招——買出租房用有限責任公司可規避責任風險

紐約訊
圖:新美貸款銀行是華人的房屋貸款社區銀行，其成立的宗旨即是服務華人社區。
圖:新美貸款銀行是華人的房屋貸款社區銀行，其成立的宗旨即是服務華人社區。

買住宅房出租是華人投資和積累財富極好的方法。很多華人也因此發家致富。但買住宅房出租也有些風險。常見的也是大家最擔心的是，如果出租房出事，比方傷人，律師會追溯責任到屋主以致波及屋主的自住房，其它房產，甚至銀行存款或薪水。根據新美貸款銀行總裁陳名岷介紹，有一種從產權著手的辦法可以從根本上規避這種風險，即用有限責任公司買出租房。

有限責任公司，英文Limited Liability Company (LLC) 買出租房有很多好處，比如1. 規避風險：將出租房和自住房和其它個人資產分割開來。如果出租房出事，屋主責任僅限於公司擁有的出租房，即屋主在出租房的投資，而不會波及個人擁有的其它資產；2. 省稅效果：有限責任公司年底報稅，是將扣除各種開銷後的凈利潤加到個人稅表，不用單獨付公司所得稅，避免了股份公司（corporation）兩次繳稅的缺點；3. 成立和撤銷都容易：可以是單人或多人，登記注冊，起草個股東協議就成。股東間的交易，股票轉讓就行；4. 容易管理，只要些許會計知識即可；5.相對隱秘，只有注冊信息是公開的，其它信息是不公開的。

用有限責任公司買出租房，也有一些缺點，比如：1. 借款渠道有限：很多銀行不接受有限責任公司的房屋貸款；另外有一些銀行將其按商業房貸款處理，利率和費用都較高； 2. 雖然只繳個人稅，公司和個人要分開填報稅。

用有限責任公司買出租房要注意以下幾點：1.要請有經驗的會計師注冊公司，最好是公證會計師，手續要做到家才可避險；2. 簽買房合同時，要寫明並預留有限責任公司做為買方。

陳名岷介紹，新美貸款銀行是華資華營的房屋貸款專業銀行，提供有限責任公司借款服務。新美在加州，新澤西和紐約有七家分行，並有佛州，德州和賓州貸款銀行執照。有興趣或需求的讀者可查詢網址www.smb-mortgage.com, 或電訊（877）282-6561。紐約讀者可電（212）608-5588 或（718）888-0828.

貸款 投資 華人

上一則

布碌崙華男失蹤 警尋線索

下一則

市府提供低收家庭延長日托班 5歲及以下可申請全年補貼

延伸閱讀

舊金山2022年25-44歲獨居者 快速增加

舊金山2022年25-44歲獨居者 快速增加
華人報稅服務中心提醒報稅者 需了解2023年度新變更和注意事項

華人報稅服務中心提醒報稅者 需了解2023年度新變更和注意事項
統計：報稅求助國稅局 真人通話率僅31%

統計：報稅求助國稅局 真人通話率僅31%
國稅局統計：這個報稅季打電話向IRS求助僅31%撥通

國稅局統計：這個報稅季打電話向IRS求助僅31%撥通

熱門新聞

一名非洲裔女性遊民近日在曼哈頓華埠的喜運來大酒家乞討未果，反而搶走客人付帳時放在企台的現金，該女子被客人抓住後隨即被店員及經理制服。(趙女士提供)

遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人

2024-07-04 11:05
紐約華女暗網買兇謀殺情人妻女， 遭逮捕和指控。(路透)

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

2024-07-08 14:05
一名疑似醉酒的司機將車輛開進紐約市下東區(Lower East Side)的公園，造成兩人死亡、七人受傷。(取材自X/@ScooterCasterNY影片截圖)

曼哈頓國慶燒烤 5000磅皮卡衝撞 母子等3人枉死

2024-07-05 15:48
市長亞當斯宣布將推行官方垃圾桶，並要求九個單元以內的小型住宅房東必須購買。(市長辦公室提供)

紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路

2024-07-09 12:36
康尼島海灘5日晚傳出有一對游泳的姊妹溺水身亡。(取自citizen截圖)

遇暴雨仍繼續游泳 救生員已下班 紐約2姊妹康尼島溺斃

2024-07-06 16:00
華女求職遇詐騙，感嘆騙徒的手段愈來愈具創意且高明。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vincenzo Malagoli）

獨／華女錄取高薪工作 一細節驚覺遇詐嘆：手法高明

2024-07-09 19:55

超人氣

更多 >
半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡
爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」
楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周

楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周
紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路

紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路
如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招

如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招