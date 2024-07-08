「Ageless New York」運動 紐約市老齡事務部打擊年齡歧視

「Ageless New York」運動的發起是為了提高人們對針對老年人的年齡歧視的認識。

紐約市 老齡事務部推出了「Ageless New York」活動，旨在挑戰人們重新思考對老化的看法，並提高對年齡歧視 的認識。

Ageless New York 媒體活動包括影片和視覺公益廣告以及一個網站，紐約人可以在該網站上了解更多有關年齡歧視以及如何對抗年齡歧視的資訊。活動的目標是讓紐約人質疑和重新思考他們對老化的看法，並提高大眾對年齡歧視的認識。

「Ageless New York」運動的發起是為了提高人們對針對老年人的年齡歧視的認識。

年齡歧視是社會必須站出來譴責的最後一種歧視。它在許多方面與種族主義和性別歧視相似，

因為它有多種形式，包括偏見態度、歧視、邊緣化和延續陳規定型觀念的做法。

年齡歧視在我們的文化和媒體中是如此陰險和普遍。想想所有嘲笑老年人遲鈍和健忘的笑話，或是電影中對老年人奇怪、愚蠢和可怕的描繪。它是如此常見，以至於通常被認為是無害的。但它遠非無害。

基於年齡的偏見和歧視會產生許多負面影響。在工作場所，老年人面臨年齡歧視，常常在晉升時被忽視，被取消重大項目，或者在裁員時通常是第一個被解僱的人。年齡歧視也會影響個人的健康。醫生和老年患者有時會忽略或將症狀歸因於“老化的自然部分”，其中可能存在嚴重的疾病或紊亂。年齡歧視不僅傷害個人，也傷害家庭和我們的社區，必須加以製止。

影片和視覺公益廣告以真正的老年紐約人為主角，他們活躍，打破了一些人對老年人的刻板印象。他們包括一名馬拉松運動員、一名企業主、一名社會工作者、一名音樂家和一名退休 後創辦自己組織的非營利組織執行長。這些男人和女人是我們的鄰居、我們的同事，也是我們社區的重要組成部分。他們為我們的城市做出了貢獻，並幫助它變得更好。

紐約巿老齡局「Ageless New York」活動詳情請上網 https://agelessnewyork.cityofnewyork.us/