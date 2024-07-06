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第21屆美國華裔小姐入圍佳麗亮相名校學霸精英+美貌與智慧並重

紐約訊
第21屆美國華裔小姐入圍佳麗集體亮相。
第21屆美國華裔小姐入圍佳麗集體亮相。

由美國華裔小姐選美會主辦，TVB (USA)與康州金神大賭場協辦，麗興恆生集團冠名贊助的《2024年度第21屆美國華裔小姐競選》於6月8日進行甄選面試。今年報名的佳麗可謂才貌雙全，來自各大名校的學霸。經過三個多月的招募工作，分別進行線上和線下的精挑細選，最後入圍的10位佳麗分別來自加大伯克利分校、常春藤聯盟的耶魯大學、康奈爾大學，新常春藤的紐約大學、羅賈斯特大學等頂尖學府。

10位入圍決賽的候選佳麗如下：

1號李慧明（Margaret Lee），23歲，來自香港，就讀紐約大學；

2號黃梓桐（Serena Huang），24歲，來自紐約布魯克林，就讀巴魯克學院；

3號譚皓尹（Vanessa Tam），20歲，來自紐約，就讀康奈爾大學；

4號俞宙（Verona Yu），26歲，來自中國杭州，就讀康奈爾大學；

5號關暐琳（Izabelle Kwan），21歲，來自紐約，就讀康奈爾大學；

6號張丁元（Jessica Zhang），26歲，來自中國成都，就讀羅賈斯特大學；

7號林雅雯（Yawen Lin），23歲，來自三藩市，就讀加州大學伯克利分校；

8號潘家蕊（Jia Pan），19歲，來自紐約長島，就讀迪安學院；

9號朱婕寧（Jiening Zhu），22歲，來自中國上海，就讀紐約大學帝勢藝術學院；

10號何楚寧（Ophelia Ho），19歲，來自廣東深圳，就讀耶魯大學。

今年大會首次舉辦由金世紀家庭護理公司贊助的短片比賽，主題是「助人為快樂之本」。佳麗們創作並自拍以此主題為中心的短片，並上傳至官方網站供大眾點讚和專業評審打分，最後優勝者將獲得「最佳短片獎」和$2000獎金。選手們已進入後期剪輯階段，將於7月8日至28日公開播出，讓觀眾評選最佳短片視頻，看看哪位佳麗更具創意和吸引力。

大會安排了7月3日至6日前往波多黎各，進行四天三夜的個人造型照拍攝和觀光旅遊，讓佳麗們在旅遊期間彼此瞭解，增進友誼，留下美好回憶！

第二次公演是7月13日在V show KTV進行才藝選拔賽，佳麗們將展示個人彪炳的才藝，選出三位最高分數的佳麗在決賽舞臺上爭奪「最佳才藝小姐」稱號。

今年總決賽的特別嘉賓是TVB視帝陳展鵬。近期，他主演的熱播電視劇大受歡迎，而最近趕拍大型電視劇，忙碌中他仍然親臨總決賽現場與10位佳麗同台演出。表演包括雍容華貴的晚裝環節和古典美人的旗袍環節，男神視帝配學霸美女們同台演出，絕對吸引眼球，精彩紛呈！

冠軍將代表美國華裔小姐選美會參加由香港TVB舉辦的《國際中華小姐競選》。今年比賽形式有所更改，想瞭解新形式以及佳麗們在舞臺上如何鬥智鬥勇，就絕對不能錯過於8月3日星期六晚上11時半在康州金神大賭場宴會廳隆重舉行的《第21屆美國華裔小姐競選總決賽》。門票分別為$168（貴賓票）、$128、$98和$68。由於視帝陳展鵬的強大魅力，現購票非常踴躍，餘票無幾！有興趣一睹視帝風采的朋友請致電917-686-0866購票或瀏覽官方網站www.MissChinesePageant.com查詢。

華裔 耶魯大學 紐約大學

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