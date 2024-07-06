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中國信託銀行與美國鮮芋仙品牌攜手合作推出中國信託客戶專屬獨家優惠

紐約訊
炎炎夏日，最佳的消暑方式， 即加入美國中國信託銀行 (CTBC Bank USA) 與美國鮮芋仙 (Meet Fresh USA) 合作帶來的夏日消暑優惠！
炎炎夏日，最佳的消暑方式， 即加入美國中國信託銀行 (CTBC Bank USA) 與美國鮮芋仙 (Meet Fresh USA) 合作帶來的夏日消暑優惠！

炎炎夏日，美國中國信託銀行 (CTBC Bank USA) 與美國鮮芋仙 (Meet Fresh USA) 品牌攜手合作，為客戶帶來夏日消暑優惠，感謝客戶多年來的支持，特別

即日起，美國中國信託客戶將會通過電子郵件收到客戶專屬優惠資訊。客戶需透過鮮芋仙APP 下單並輸入優惠碼，即可獲得整單九折優惠。想要成為中國信託客戶獲得此優惠資訊，可前往中國信託銀行各分行或上網開戶。

台式甜品專家鮮芋仙(Meet Fresh) 創立於2007年，並於2014年在南加州爾灣(Irvine)開設首間美國分店。其承襲傳統台灣味的堅持與製作工法，採用上等新鮮食材，原料現煮現賣，創造出最優質的甜品風味與口感。目前在美國有近40家分店。

此外，中國信託銀行金融卡支持手機電子錢包，讓您出門無需攜帶實體卡片，更安全便利地消費結帳。透過中國信託 eWallet金融卡管理應用程式，您可以全面了解刷卡消費資訊，避免不必要的盜刷風險。我們一直致力於保障客戶的財產安全，投入更多資源，提供安全的網路銀行環境，讓客戶可以安心進行數位理財

除了存款業務，中國信託銀行還提供多種房屋貸款方案並接受海外財產證明及信用紀錄，幫助新移民完成購屋美夢。房屋貸款也可透過網路直接申請房貸。財富管理團隊，幫助您打造個人化的投資理財計畫，提早規劃退休生活並保障您與您家人的未來。同時中國信託銀行是聯邦小型企業署認證的優先核貸銀行，提供多種小型企業商業貸款服務，專人一對一服務，成功幫助多家華資企業獲得貸款。

中國信託銀行立足美國，放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。想了解更多詳情請上網，「中國信託銀行」網址為：www.ctbcbankusa.com。

貸款 加州 投資

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