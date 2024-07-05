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海豚游泳培訓中心全新旗艦泳池盛大開幕

紐約訊
海豚游泳培訓中心開幕剪彩嘉賓包括Tiffany教練、劉醇逸參議員、孟昭文議員、黃敏儀市議員、前學生尼莉亞和王偉濤。
海豚游泳培訓中心開幕剪彩嘉賓包括Tiffany教練、劉醇逸參議員、孟昭文議員、黃敏儀市議員、前學生尼莉亞和王偉濤。

在社區服務了27年的海豚游泳培訓中心全新旗艦泳池，於6月23日盛大開幕，多位民選官員、社區知名人士出席了剪彩儀式；海豚游泳隊的前學生、世界奧運獎牌得主尼莉亞•尼爾(Lia Neal) 和美國奧運選拔賽選手王偉濤（Stanley Wong）亦出席了此一儀式。

1997年在曼哈頓成立的海豚游泳培訓中心是紐約歷史最悠久的游泳中心之一，目前在皇后區、布碌崙長島均有開班。海豚擁有100多位耐心熱誠、質素優良的教練陣容，各級學員在正確掌握指定技能後可獲頒發各級游泳畢業證書。該中心採小班制、嚴格按照課程進度教學，每位教練細心指導不超過4位學生，所以學員可在最短時間內輕易地掌握泳術。教學全部在室內泳池進行，水溫保持在華氏80至85度，故全年均可授課。27年來，曾有數萬位學生在海豚游泳培訓中心訓練下掌握游泳技能。

海豚總教練Tiffany葉為美國專業游泳協會 (ASCA)執照教練，擁有30多年驕人的教學經驗。她是美國紅十字會執照教練主考官、前美東大學游泳冠軍、全美國游泳學校協會 (USSSA) 會員、世界游泳專業教練協會 (WSCA) 會員及美國紅十字會成員。Tiffany是美國或世界性泳界盛會出席者或主講者之一，向來對推動華裔打入美國運動界主流不遺餘力。

在醒獅飛舞、喧天鑼鼓聲和家長、學生熱烈祝賀中，紐約州參議員劉醇逸、國會議員孟昭文、州議員金兌錫、市議員黃敏儀、海豚前學生尼莉亞和王偉濤為開幕式剪彩。隨後致詞，充分肯定海豚對社區的貢獻，並相信在旗艦泳池投入服務後，海豚將進一步為培育青少年健康體魄、推廣游泳運動發揮更大作用。

海豚總教練Tiffany 葉衷心感謝各界對該游泳中心的支持。她說，三十年前上大學時，她的職業目標就是擁有自己的游泳池設施。開始了泳池建造的漫長過程：面對著太多的困難和延誤，太多的精神和經濟負擔，有好幾次她都崩潰甚至想要放棄。但責無旁貸的使命感鼓勵她堅持下去，歷經10年，這個泳池終於建成了！她特別感謝我們的敬業團隊：工程經理 Kelvin Ho、建築師 Brian Lee 和顧問宋穎女士等等......感謝這些年來鼓勵支持並共渡困難的朋友們！而自己也在此艱難過程中學習和成長。

剪彩儀式後，由海豚各區選出的代表舉行了精彩的游泳比賽。

海豚新旗艦泳池是擁有4條泳道的恆溫泳池，該嶄新的游泳中心舒適寬敞、設備先進，加上停車方便，可為家長和學生們提供更完備的服務。海豚游泳培訓中心地址： 133-31 32nd Avenue, Flushing, NY 11354

電話：718-359-7743

海豚游泳培訓中心開幕剪彩嘉賓包括Tiffany教練、劉醇逸參議員、孟昭文議員、黃...
海豚游泳培訓中心開幕剪彩嘉賓包括Tiffany教練、劉醇逸參議員、孟昭文議員、黃敏儀市議員、前學生尼莉亞和王偉濤。

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