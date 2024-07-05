人力中心免費線上國語講座：員工權益和雇主法律責任

人力中心7月11日舉辦「員工權益和雇主法律責任」免費線上國語講座。

CMP人力中心與紐約市 人權委員會攜手，將於7月11日（星期四）晚7時至8時15分通過Zoom線上平臺舉行一場關於員工權益和雇主法律責任的講座。該講座將用國語進行，免費向公眾開放，歡迎報名屆時參加。

講座內容將覆蓋求職及在職期間不同群體的法律保障和要求，新的法律法規（如薪資透明等），針對移民 常從事職業（例如保姆和餐飲業工人等）的保護措施，如何有效投訴及尋求法律諮詢等實用資訊。

「員工權益和雇主法律責任」免費線上國語講座由紐約市人權委員會亞裔社區首席顧問Flora Ferng馮郁雯主講，於7月11日（星期四）晚上7:00~8:15舉行。

歡迎有意參與者電子郵件聯繫[email protected]或致電347-463-7409報名或獲取更多資訊詳情。線上報名鏈接：tinyurl.com/cmp-workshop711

CMP人力中心成立於1972年，是一家非營利的職業和經濟發展組織。52年來致力於為紐約移民及低收入 群體提供就業諮詢、職業技能訓練及小商業創業發展等服務，以協助社區民眾自我增值並實現經濟上的自給自足。了解更多請訪問: www.cmpny.org