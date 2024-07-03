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王嘉廉社區醫療中心「社區健康資源中心」邀您參加七月週三健康篩檢日

紐約訊

王嘉廉社區醫療中心社區健康資源中心(CHRC)邀請民眾參加七月週三“健康篩檢日”(Meet a Nurse Wednesday)活動。歡迎前來參加免費健康篩檢，並與健康教育員交談，諮詢相關健康主題，邁向更健康的生活。

社區健康資源中心週三“健康篩檢日”活動，將有醫療中心註冊護士免費提供健康篩檢服務，包括測量身高體重指數、血壓、膽固醇和血糖。此外，符合資格的社區民眾還可預約免費接種流感及新冠疫苗。社區健康資源中心同時為民眾提供健康教育及醫療保險申請相關資訊。

七月的“健康篩檢日”(Meet a Nurse Wednesday)將於週三上午10時至下午4時在以下地點舉行：  曼哈頓：華埠中央街168號3M層（7月3日、10日、17日和24日），皇后區：法拉盛40路131-72號5樓(每週三)

目前醫療中心位於曼哈頓華埠和皇后區法拉盛的兩處社區健康資源中心週一至週五免費向社區開放，時間為上午10時至下午4時。社區資源中心提供免費健康資源、社區講座、健康教育專員諮詢、免費健康篩檢、為符合資格的社區民眾接種疫苗等服務，如需瞭解更多詳情，請致電：(212) 966-0461。

作為聯邦政府認可的醫療中心和「以病人為本的醫療之家」，王嘉廉社區醫療中心的使命是為所有人提供優質且可負擔的基本醫療服務，包括內科、兒科、婦產科、牙科和心理健康服務，無論他們是否有能力支付醫療費用、說何種語言或何種移民背景。

50多年以來，王嘉廉社區醫療中心作為領先的醫療服務提供機構，始終致力於為曼哈頓和皇后區服務不足的社區，尤其是亞裔社區，提供優質且可負擔的醫療服務。醫療中心每週開診7天，接受大多數的主要醫療保險，在曼哈頓和皇后區設有六個交通方便的地點，為成人及兒童提供全面的基本醫療服務。醫療中心的卓越傳統及使命獲得全國認可，即確保所有人都能公平地獲得醫療服務，無論他們是否有能力支付醫療費用、說何種語言或任何移民背景。瞭解更多信息，請訪問：https://www.cbwchc.org/index_ch.asp

皇后區 曼哈頓 醫療保險

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