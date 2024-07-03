海倫旅行社推出13天海洋聖歌號三國遊 感受南洋多元文化風情美食佳餚

圖：紐約地區老字號海倫旅行社由有著20多年旅遊業務經驗的Helen Lin主理，歡迎各界致電諮詢。

紐約地區老字號旅行社，專業代理各大航空公司國內外特廉機票，北美各地飛機、巴士團，中國、歐洲旅遊團及各大豪華遊輪團等的海倫旅行社。不論是充滿文化知識氣息的歐洲經典遊，還是揉合自然生態及古文明，熱情洋溢的中南美洲快意遊、亞洲城市風情遊，該公司都有精心安排的行程供選擇，歡迎致電詢問各類團行程資訊。

老字號的海倫旅行社長久以來不斷更新旅遊組合來因應市場的旅遊需求。近年來，三五好友相約一起搭乘遊輪出遊在華人旅遊已蔚為風潮。海倫旅行社特別挑選「新、馬、泰3國之旅」，13天10晚暢遊新加坡 、吉隆坡、麻六甲、檳城及普吉島等地。

這次行程1/13/2025出發，搭乘全球聞名遊輪公司「皇家 加勒比海國際遊輪」(Royal Caribbean International)的海洋聖歌號(Anthem of the Seas)。16萬噸重的海洋聖歌號，18層樓高，有著2110間客房，載客量高達4900人。船上有著10多間不同國家的美食、小吃特色餐廳，9間酒吧、俱樂部及休息室，2個泳池及5個按摩池、Vitality SPA水療中心。娛樂設施有碰碰車、健身中心、攀岩牆、電子遊戲廳、甲板跳傘等。

13天10晚的行程，一次旅程玩遍東南亞 3大國，走遍5大城市。入住新加坡和吉隆坡5星市區酒店。在麻六甲入住傳承風格的精品酒店。特別安排入住一晚棕櫚高腳渡假酒店Gold Coast Avani Resort。整趟旅程深度了解馬來西亞的多元種族文化，品嚐不同種族的各種地道美食，如：新加坡馳名珍寶辣椒蟹、檳城娘惹風味餐、泰式風味餐、任吃榴槤等熱帶水果、馳名肉骨茶、娘惹風味餐、沙爹、榴槤冰沙等美食佳餚。13天10晚3國之旅團費每人$3399 (不含機票)。詳細行程請致電該旅行社查詢。

除了這次主推的新、馬、泰行程，該公司另有歐洲精緻遊、台灣寶島遊、日本泡湯美食遊、中南美洲風情文化遊。海倫旅行社是各大航空公司的票務代理商，銷售到全球各地特廉機票，代辦台灣和美國護照，代理全球各地旅遊團，代訂酒店，歡迎各界僑胞致電洽詢。電話：718-353-4131，917-887-6262。辦公室新地址：80-52 Cornish Ave., Elmhurst, NY 11373。