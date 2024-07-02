我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一家團圓不到一個月 獲救以中混血人質華裔母腦癌過世

酒瓶毆打、繩索勒脖 佛州男家暴女友後 游泳到外海小島躲藏

實惠牙科DC Dental 二位華裔牙醫加盟

紐約訊
新加盟的NYU牙醫博士Lisa Cheng
新加盟的NYU牙醫博士Lisa Cheng

實惠牙科（DC Dental）在法拉盛和貝賽的診所以技術一流、服務好、價格實惠深受客戶歡迎，為方便服務更多的牙科客人，最近有二位由紐約大學牙醫學院畢業的華裔牙醫加盟，加強其優質和超值服務。

實惠牙科由宋醫師創立，他畢業於哈佛大學，是牙周病及植牙專家，經驗豐富，技術精湛，他是皇后區首位牙周病專科醫生。該診所接受大部分醫療保險，接受無過失保險（No-Fault，因車禍、工傷引起的口腔及牙齒受損）。新加盟的二位華裔牙醫是NYU牙醫博士Sihan Huang和NYU牙醫博士Lisa Cheng。加上原有的另一位賓大的牙醫博士Dr. Moon，現共有四位牙醫在二個地點提供服務。

實惠牙科推出的「$1000植牙一顆」優惠深受客人歡迎。該診所使用的先進口腔3D掃描器，通過小型光學掃描頭，直接對患者的口腔進行掃描，獲取牙齦、牙齒以及口腔黏膜等的三維資訊，患者和醫師都可以通過螢幕觀察到牙齒的細節。不但患者感覺更舒適，而且更精確，還可以大大縮短診療時間。

實惠牙科引進3D導航植牙儀，具有：

1.精准：通過3D導航，使植牙的位置、角度、深度都得到精確控制。

2.微創：不開刀微創種植，極大程度降低植牙後腫脹和疼痛等併發症發生的風險。

3.安全：3D導航技術，可精准定位種植牙，大大避免了全憑個人經驗植牙的誤差，種植速度更快。

對植牙的好處，宋醫師解釋，植牙後牙齒的咀嚼功能大大優於許多傳統假牙，因為它像真牙一樣紮根在患者的口腔裡，具有很強的固位力與穩定性，對兩側自然牙齒無任何損傷。植牙不需要活動假牙必備的基托與卡環，沒有大面積塑膠基托導致的味覺遲鈍與不適感；植牙體積小、不露金屬、美觀，有利於保持口腔清潔衛生。宋醫師植牙技術精湛，在20年的植牙生涯中，成功植牙上萬例。

宋醫師在哈佛大學牙醫學院擔任3年全職住院醫師，獲得牙周病專家證書，是紐約皇后區唯一一位經LANAP專業訓練及認證的亞裔醫生。他用LANAP鐳射微創治療牙周病，以代替傳統式的非鐳射切割合手術方法，LANAP是一種溫和、保守、微創的治療方法。用牙科專用鐳射儀器PerioLase能殺死99%的細菌，無需切除牙齦組織，並能刺激細胞再生。整個治療過程僅需2小時，無痛、無切割。

實惠牙科（DC Dental）法拉盛地址：142-10A Roosevelt Ave（羅斯福大道）, P#8室, Flushing, NY 11354。電話：718-460-6868（國語）。貝賽診所：Harvardian Dental, 46-01 Bell Blvd., Bayside, NY 11361, 電話：718-281-2222。

新加盟的NYU牙醫博士Sihan Huang
新加盟的NYU牙醫博士Sihan Huang

醫療保險 法拉盛 皇后區

上一則

法拉盛教堂聖子耶穌雕像遭斬首 警調查是否為仇恨犯罪

下一則

法拉盛牙醫師講座 傳授正確口腔保健

延伸閱讀

和統會慶美中建交45年 促友好交流

和統會慶美中建交45年 促友好交流
郭至隆 接任法拉盛獅子會長

郭至隆 接任法拉盛獅子會長
王嘉廉社區醫療中心與第一保健合作 法拉盛舉辦牙科保健講座

王嘉廉社區醫療中心與第一保健合作 法拉盛舉辦牙科保健講座
華裔無照攤販 遭法拉盛街霸暴力討錢

華裔無照攤販 遭法拉盛街霸暴力討錢

熱門新聞

一名華女光天化日下，在曼哈頓下東城遭兩人用球棒襲擊。(擷自YouTube@NBC New York)

華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打

2024-06-27 10:50
楊豔和馬鎮江一家看著新的家門鑰匙和「合法占有通知」，開心得合不攏嘴。 (記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法

2024-06-29 08:12
王女士和徐父哀悼車禍身亡的徐燕。圖為他們在美甲店前放的花束。(王女士提供)

美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她

2024-06-30 14:32
庭審中提供的多項證據顯示，郭文貴在豪購新州豪宅及配套的奢華家具的同時，也在康州申請著破產。(檢方提供)

郭文貴一擲千金購豪宅 卻同時申請破產

2024-06-25 08:07
長島鹿園28日下午一輛小貨車衝撞進美甲店，造成四死九傷。(取自Citizen App)

小貨車衝撞長島美甲店 4死9傷中有亞裔

2024-06-28 20:18
長島鹿園28日下午一輛休旅車衝撞進美甲店，造成四死九傷，其中多為華人。(取自Citizen App)

長島華人美甲店遭休旅車衝撞 三華人亡 司機酒駕被捕

2024-06-29 19:05

超人氣

更多 >
偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…

偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…
最快樂的人常講這三句話

最快樂的人常講這三句話
你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招

你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招
3種堅果 蛋白質不比雞蛋差

3種堅果 蛋白質不比雞蛋差
吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運