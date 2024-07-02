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STEAM尚德學習聯盟 紐約首家STEAM教學週六免費公開試課

紐約訊
每週的公開課是STEAM尚德學習聯盟對教育承諾的一部分，致力於提供高質量、全面的教育解決方案，培養下一代的創新者和領導者
每週的公開課是STEAM尚德學習聯盟對教育承諾的一部分，致力於提供高質量、全面的教育解決方案，培養下一代的創新者和領導者

硅谷最先進的教育理念, 紐約首家提供STEAM體系課程的尚德學習聯盟, 每週六免費試課,上課11點起全天體驗,

歡迎家長們帶領您的孩子共同探索如何通過STEAM教育激發孩子的創造力和學習熱情。

公開課每週六上午11點準時開始，提供從基礎數學到高級機器人編程等一系列課程，適合所有學齡段的學生。活動免費向公眾開放，學習材料和場地由學習聯盟提供，確保每位學生都能在最佳環境下學習和成長。教學活動由資深教師主持，他們不僅在各自領域擁有豐富經驗，更擅長調動孩子們的學習積極性。互動式教學方式使學生們能夠通過動手實踐和集體討論，深入理解和掌握新知識。

隨著STEM教育的興起，全球家長們越來越注重孩子在科技、工程、藝術和數學領域的學習。為回應這一需求，位於法拉盛的尚德課後輔導中心推出全新STEAM系統課程。

旨在讓學習變得無處不在，無時不有，並通過提供科學、技術、工程、藝術及數學（STEAM）綜合課程，激發學生的創造力與學習熱情。

除了豐富的課程內容外，STEAM尚德學習聯盟還為參與的家庭提供免費的茶水和小食，確保孩子們能在輕鬆愉快的氛圍中學習。此外，學習聯盟還特別注意到家長的需求，提供了一個休息區，讓家長們可以在等待孩子上課時放鬆和交流。

該校特色還包括:(一)小班教學： 保證每位學生都能獲得個性化的關注和指導。

(二)規模宏大： 足夠的教室和設施支持廣泛的課程和活動。

(三)接送服務：為需要的家庭提供便利的接送服務。

(四)晚餐服務：對參與全天課程的學生提供營養豐富的晚餐。

此外，STEAM尚德學習聯盟還提供課後輔導、週末全天託管、夏令營以及多種競賽和興趣小組，滿足各種年齡層學生的需求。

STEAM尚德學習聯盟誠邀所有家庭參與週六的免費公開課，體驗創意學習的樂趣。如需瞭解更多詳情，請訪問我們的官網或直接聯繫，共同為孩子們的未來打下堅實的基礎。地址：41-70 Main St, 一樓 (和美康) Flushing, NY 11355

報名電話：516-800-5988（中文服務），929-899-1938（英文服務）

法拉盛

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