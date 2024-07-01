你真的有強迫症嗎？這些症狀幫你判斷

紐約百康仁德醫生集團的心理專科醫生江姿誼（Alice Jiang, DO）

不知何時起，“強迫症“成了一個流行詞。當我們反復檢查工作檔，或是把未讀微信 消息全部點開時，都會調侃自己有“強迫症”。不過，這些行為真的說明我們有強迫症嗎？

紐約百康仁德醫生集團的心理專科醫生江姿誼（Alice Jiang, DO）指出，強迫症作為一種精神疾病，不是依靠幾個簡單的行為習慣就能下診斷的。一般強迫症患者有兩大特徵：

一是有強迫觀念，也叫強迫思維。這是一種不恰當地出現在頭腦中的衝動或渴望，而且它會反復出現、持續存在，會引起明顯的焦慮或煩惱。

常見的強迫思維包括：強迫性懷疑（如懷疑是否管好門窗和煤氣）、強迫性回憶（如反復回想自己是否說錯話）、強迫聯想（看到某種事物會莫名產生負面的聯想）、強迫情緒（如擔心自己受到細菌侵襲等）。

二是強迫行為。這是患者為了應對強迫思維而不得不執行的重複行為。這些行為看似讓患者暫時減輕焦慮，但於此同時往往加強了強迫症。

常見的強迫行為包括：強迫性洗滌（洗手或洗衣服）、檢查、計數等等。

江姿誼醫生指出，一般來說，強迫症患者在這些症狀上花費的時間非常多，通常每天會多於1小時。而且這些症狀給患者帶來了明顯的焦慮和煩惱，並且明顯損害個人、家庭、學業、工作或其他重要領域的功能和效率。

例如有些強迫症患者在新冠疫情發生後，總是擔心自己觸碰接觸到病毒。他們一旦摸到門把手等“不乾淨的地方”，就會長時間、反復洗手，甚至不吃不喝也要把外衣、內衣全部洗乾淨，才能夠稍稍放心。

江姿誼醫生說，很多人在成長過程中，特別是兒童階段，會或多或少地出現一些強迫症狀。在這一時期，孩子經常會固執地按照自己認為對的順序來擺放物品或是做事情，如果不能達成目的就會哭鬧。但這並不意味著孩子長大後一定會發展為強迫症，隨著年齡增長，大部分人會不再糾結“秩序”。

江姿誼醫生強調，雖然現在大家常拿“強迫症”開玩笑，但也要正視這一病症的痛苦。如果懷疑自己得了強迫症，大家一定要及時接受診斷。根據病情的輕重，醫生會建議患者接受藥物治療，或是通過“暴露反應預防法”等心理治療，讓患者對容易產生恐懼或厭惡的東西“脫敏”，從而放棄強迫行為。

心理專科江姿誼醫生目前在百康仁德旗下診所看診，布碌崙 診所地址：749 61th St., Suite 504，電話：（718）366-8828；法拉盛 診所地址：38-08 Union St, Suite 13A，電話：（718）362-6966。