我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國17歲羽球小將魂斷賽場 親姊質疑急救過程 悲喊：不能接受

紐約13歲亞裔持假槍拒盤查 與警扭打被擊斃

Firstrade隆重推出FirstradeGPT 為用戶帶來前所未有的高階分析 提升投資決策力

紐約訊

Firstrade（第一證券），美國領先的零傭金網路券商，日前宣佈推出「FirstradeGPT」。 FirstradeGPT是一款先進的研究和分析工具，專為日常股票投資人設計，它利用AI技術深層分析全球股票和業務關鍵績效指標（KPI），幫助投資者做出更明智的投資決策。

FirstradeGPT為所有Firstrade用戶提供AI驅動的企業洞察、研究、深入分析和視覺化的數據，幫助投資人精簡投資研究並增強交易決策的過程。Firstrade是首家與FinChat.io合作的美國券商，為用戶提供經由專業股票分析師驗證的機構級數據。

FirstradeGPT 提供關鍵的財務洞見，對於尋求研究或發掘投資靈感的自主投資人來說尤為重要，能夠幫助其與專業人士競爭。Firstrade 用戶現在可以使用先進的演算法，這些演算法能夠分析財務數據，提供深入的投資見解以及市場分析，包括分析師預測等。

Firstrade總裁Don Montanaro表示：「AI將迅速改變整個投資環境，我們相信投資者將在日常交易中不斷使用這些工具。我們的團隊很高興能引領這一潮流，並將致力於在這一領域擴展我們的資源和工具，以進一步幫助我們的用戶。」他補充道：「我們推出FirstradeGPT強調了我們致力於提升自主投資者的AI服務，我們將不懈努力，在未來幾個月內提供有影響力的AI技術。雖然這項技術還在快速發展，但專業投資者已經正在使用它，因此我們儘早為Firstrade的用戶提供更具優勢的研究工具。」

Firstrade 客戶可以使用的FirstradeGPT功能包括：

詳細的公司分析： FirstradeGPT提供獨特的功能，如「細分市場」（Segments）和「關鍵績效指標」（KPI），以更深入地解析公司的收入和表現，提供關於業務細分、關鍵績效指標和歷史數據的詳細信息。

穩健的財務數據： FirstradeGPT 不提供投資建議，但可生成股票價格、營收、每股盈餘（EPS）等財務指標的分析師預測，幫助投資人從數據推導的角度展望未來，預測市場趨勢並制定自己的投資和交易策略。

初學者友好工具： 「相關問題」功能建議用戶可能未考慮到的其他查詢，增強和加快新手和有經驗投資者的研究體驗。得益於FirstradeGPT，學習過程變得更加對話化和直觀。

數據可視化： FirstradeGPT用戶現在可以通過簡明易懂的圖表和圖形即時發現投資機會，並將複雜數據可視化，一目了然地識別出趨勢和公司的比較。

高級金融語言處理： FirstradeGPT專攻金融術語與名詞，確保其比一般通用的AI工具提供更準確和相關的回答。

增強客戶參與和滿意度： 通過提供FirstradeGPT，Firstrade希望大幅提升客戶體驗，提供一個更具互動性、洞察力和量身定制的高級研究工具。這強化了Firstrade長期以來致力於應用最新技術造福客戶的承諾。

「Firstrade一直是這個領域的真正先驅，這次又再次為其用戶帶來前有未有的創新技術。」FinChat.io執行長Braden Dennis表示。「我們很榮幸能與Firstrade合作，將這項技術帶給每一位投資人。」

FirstradeGPT現已於手機App與網頁交易平臺上線，如需更多有關FirstradeGPT的相關資訊，請前往網站：www.firstrade.com。

投資 AI 證券

上一則

紐約13歲亞裔持假槍拒盤查 與警扭打被擊斃 警公布錄影

下一則

史島華婦下東城遭棒擊 兇手或為亞裔

延伸閱讀

快看世界／密碼太多記不住？是時候考慮這種管理方法

快看世界／密碼太多記不住？是時候考慮這種管理方法
新聞評論／以罷免奪選舉權 民進黨的劫掠式民主

新聞評論／以罷免奪選舉權 民進黨的劫掠式民主
商務部前官員：台灣居全球價值鏈 保護技術更重要

商務部前官員：台灣居全球價值鏈 保護技術更重要
「紅色賭盤」作者沈棟：台灣未來10年是東亞最耀眼明星

「紅色賭盤」作者沈棟：台灣未來10年是東亞最耀眼明星

熱門新聞

一名華女光天化日下，在曼哈頓下東城遭兩人用球棒襲擊。(擷自YouTube@NBC New York)

華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打

2024-06-27 10:50
楊豔和馬鎮江一家看著新的家門鑰匙和「合法占有通知」，開心得合不攏嘴。 (記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法

2024-06-29 08:12
庭審中提供的多項證據顯示，郭文貴在豪購新州豪宅及配套的奢華家具的同時，也在康州申請著破產。(檢方提供)

郭文貴一擲千金購豪宅 卻同時申請破產

2024-06-25 08:07
王女士和徐父哀悼車禍身亡的徐燕。圖為他們在美甲店前放的花束。(王女士提供)

美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她

2024-06-30 14:32
卡車示意圖，非新聞事件圖。（路透）

紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護

2024-06-23 11:43
長島鹿園28日下午一輛小貨車衝撞進美甲店，造成四死九傷。(取自Citizen App)

小貨車衝撞長島美甲店 4死9傷中有亞裔

2024-06-28 20:18

超人氣

更多 >
中國「天龍3號」火箭試射爆炸

中國「天龍3號」火箭試射爆炸
美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她

美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她
浙江婦堅持健身14年 50歲「阿姨爆改成小姐姐」

浙江婦堅持健身14年 50歲「阿姨爆改成小姐姐」
羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝

羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝
再給莊國棟一次選擇機會？ 彭冠英：他會選擇黃亦玫

再給莊國棟一次選擇機會？ 彭冠英：他會選擇黃亦玫