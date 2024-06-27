茅台高端品鑑會 茅台飛天「碰撞」美式經典T骨牛扒成絕配

飛天茅台在美式經典牛扒屋。中為大文行酒業有限公司總裁張瑞群先生。

6月2 7日中午，全美最大的中國名酒進口商、亦是中國茅台全美經銷商的美國大文行酒業有限公司(Diamond Hong Inc.)在紐約舉行了一場別開生面的茅台高端品鑑會。品鑑會選址紐約著名的百年牛扒屋Peter Luger Steak House，百年牛扒店著名美式經典T骨牛扒「碰撞」百年品牌貴州茅台的飛天，兩個有著百年歷史的世界級品牌在這裡進行「匹配」，二種極致相得益彰，效果出奇的好，現場賓客反應熱烈，洋溢著歡聲笑語。整個牛扒屋飘著茅台酒特有的香氣。

大文行酒業為這場重要的品鑑會籌備多時，在來賓方面精挑細揀，力求有廣泛的代表性，包括優秀茅台零售商 代表，成功的企業、商界、教育界人士，主流媒體代表，和律師、醫生、會計師等專業人士，以及餐飲業等約40位，大家分座二張傳統的用餐長桌上，觀看電視屏幕上的茅台釀造故事，聽美國大文行酒業有限公司總裁張瑞群先生的介紹，然後開始分享美酒和美食。

茅台飛天過三巡，宴會進入佳境，餐廳侍應地點然了一小杯一小杯的茅臺酒，用托盤送到各位賓客面前，跳動的火苗預意著貴州茅臺酒有限公司和大文行酒業在美國的業務業蒸蒸日上，生意紅火，合作更上一層樓。賓客們陶醉在美味的牛扒同醇香的芧台中，津津樂道，宴會圓滿結束。

Peter Luger Steak House是紐約著名的地標餐館，深受政要及各界人士的青睞和追捧，平時一位難求。經常處理各種重要宴會的餐館經理Constantin Arama第一次接觸到茅台，開瓶蓋時就對茅台獨特的酒香印象深刻，經品嘗後，認為Peter Lucas的經典牛排和飛天茅台這兩個世界知名產品的完美搭配，令人讚歎不已，這是一個令人驚艷的絕配。