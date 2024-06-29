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王嘉廉社區醫療中心與第一保健合作 法拉盛舉辦牙科保健講座

紐約訊
「老年人牙齒護理與口腔健康」免費講座7/1上午10至11時，在法拉盛華策會福壽老人中心舉行，歡迎踴躍參加！
「老年人牙齒護理與口腔健康」免費講座7/1上午10至11時，在法拉盛華策會福壽老人中心舉行，歡迎踴躍參加！

王嘉廉社區醫療中心將與第一保健合作，為社區華裔長者舉辦一場免費牙科保健講座，講座時間為7月1日(星期一)上午10時至11時在皇后區法拉盛華策會福壽老人中心（41大道133-14號負一層），此講座免費開放，講座中將以國語詳細介紹口腔健康教育資訊，幫助長者瞭解口腔健康和牙齒護理的重要性，歡迎所有社區民眾前往參加。

隨著年齡的增長，照顧好您的牙齒和牙齦可以預防許多口腔健康問題，例如牙痛、蛀牙和牙齒脫落。本次講座的主題為“老年人牙齒護理與口腔健康”，王嘉廉社區醫療中心牙科王翔醫生將作為主講嘉賓，為參加者講解如何保持良好的口腔健康和預防相關口腔健康問題。

50多年以來，王嘉廉社區醫療中心作為領先的醫療服務提供機構，始終致力於為曼哈頓和皇后區服務不足的社區，尤其是亞裔社區，提供優質且可負擔的醫療服務。醫療中心每週開診7天，接受大多數的主要醫療保險，在曼哈頓和皇后區設有六個交通方便的地點，為成人及兒童提供全面的基本醫療服務。醫療中心的卓越傳統及使命獲得全國認可，即確保所有人都能公平地獲得醫療服務，無論他們是否有能力支付醫療費用、說何種語言或任何移民背景。欲瞭解更多信息，請瀏覽網頁：www.cbwchc.org。

皇后區 曼哈頓 醫療保險

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