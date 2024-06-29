麥當勞今夏提供多項特價優惠$5特餐/週五免費薯條/應用程式點餐加碼紅利

$5特餐包括：* McDouble或麥香雞（McChicken）三明治任選一種、*小包薯條、* 4片黃金炸雞塊( Chicken McNuggets)、*小杯汽水飲料。

我們都有這樣的童年記憶：和父母路過金色拱門，央求爸媽停下來買一點黃金炸雞塊和薯條…和在得來速車道上慢慢往前移動時激動的心情，或是聽到爸媽回答“家裡有的是吃的”或是“你有錢吃麥當勞 嗎？”時的失望。

今夏我們要為全國各地的粉絲帶來大好消息 – 麥當勞將推出更多特價優惠和加碼省錢妙方，讓您在大快朵頤之際，仍然開心省錢。這些優惠和妙方包括$5特餐，“週五免費薯條”，和在您當地使用應用程式點餐的專屬優惠。有了這麼棒的優惠和省錢妙方，每個人都有錢吃麥當勞，痛快享受這個夏季。

麥當勞美國公司總裁Joe Erlinger稱:“價值始終是麥當勞DNA 的一部分。我們全心專注於延續美好的傳統，提供既美味又平價的選擇，顧客在任何時候走進麥當勞餐廳的大門，使用得來速，或是通過應用程式點餐，都能大快朵頤。我們清楚的聽到了粉絲的聲音 – 他們要麥當勞提供更多特價餐點，這個願望將在今夏實現。”

麥當勞推出「夏日特餐」的首輪優惠就是粉絲殷殷期盼的$5特餐，將自6月25日起在全國各地參與活動的麥當勞餐廳限時供應。這份特餐包括：

* McDouble或麥香雞（McChicken）三明治任選一種

* 小包薯條

* 4片黃金炸雞塊( Chicken McNuggets)

* 小杯汽水飲料

以上四項全部，只要$5。*

使用麥當勞應用程式點餐是愛吃舉世聞名薯條（World Famous Fries）者的省錢妙方，就是“週五免費薯條”麥當勞應用程式專屬特惠活動，全國各地愛吃薯條的粉絲每週星期五都可以帶著他們最喜歡的零食出遊歡度週末。直到2024年底，只須消費$1，顧客就可以免費得到一包中包薯條。

為了慶祝下個月的全國薯條日，我們特別為麥當勞應用程式的愛用者準備了加碼紅利。在7月13日週六那天，粉絲不須消費就可得到任何大小的免費薯條。

麥當勞（McDonald’s USA, LLC）以高質量食材與多樣化的菜單選項，每天服務數以百萬計顧客。麥當勞在美國有大約有1萬3500家餐廳，其中百分之九十五由業主獨立擁有和經營。欲知詳情，請登錄www.mcdonalds.com網站，或在X,Instagram,TikTok 和Facebook上追蹤。