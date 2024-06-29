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嘉和牙科中心 陳賜董牙醫博士提供最佳隱形矯正植牙等全方位牙醫服務

紐約訊
陳賜董牙醫博士主理的嘉和牙科中心，接受大部分保險及醫療補助，無保險者特價優惠，提供天天門診服務。
陳賜董牙醫博士主理的嘉和牙科中心，接受大部分保險及醫療補助，無保險者特價優惠，提供天天門診服務。

由陳賜董牙醫博士 （Harold Chen，DDS）主理的嘉和牙科中心GP Dental，為病者提供全面的牙科服務，「嘉和牙科中心」具備先進的醫療設備和美國牙醫協會（ADA）的認可的牙科專科醫生，致力為求診人士設計優質的治療和護理方案；同時免費提供3D立體X光檢查，根據每個病人的需要，定制個人植牙方案，當天製作臨時假牙，高超技術成功率高，多年經驗專業隱形矯正，以確保病者的安全和得到專業的診治。

陳博士（Dr. Harold Chen）表示，隱形矯正適合十三歲以上牙齒及口腔完全發育健全者，牙齒需矯正如：個別牙錯位、牙列擁擠、牙齒不整齊、牙間隙、前牙反合 （地包天、凹面型）、前牙深覆蓋（齙牙、凸面型），才適宜做該項矯正服務，由於其矯正效果快，一般療程為12個月，治療期間不影響外觀及正常作息，且具有清洗容易，不易產生異味等優點。陳醫師訂定適合您個人的治療計劃，以便為您量身訂作。陳醫生表示:便利及舒適的矯正牙齒─隱形矯正是一種利用透明材質製成的活動式牙托，採用先進的斷層掃瞄及電腦科技，結合醫師專業的診斷治療，是為您量身訂做的透明隱形牙套，隱形美觀的牙套，不必再上顯眼的鋼牙箍。佩戴時透明美觀而且不易被人察覺發現，讓您的牙齒看上去更自然，笑容更自信。只要遵照醫生指示適時更換新的隱形牙套，只須定期覆診，就可以在不知不覺中矯正您的齒列，達到預期的理想效果。

此外，擁有多年的專業多年經驗專業隱形矯正的陳賜董牙醫博士，其純熟技術的植牙手術經驗提供耐心細心的醫療服務，以確保病者的安全和得到專業的診治。

如果您的牙齒有缺損，人工植牙是一項很好的解決方案，不僅讓缺少單顆牙齒的人可以得到比固定式假牙更美觀、更耐用的牙齒，也能讓全口缺齒的人，擁有全口植牙重建的機會。陳賜董牙醫博士擁有多年的專業與純熟技術的植牙手術經驗，更有豐富的植牙眾多成功個案，陳賜董牙醫博士認真親切的對待每一位來訪的病患，並發自內心的提供最合適和專業的方案。「嘉和牙科中心」舉行人工植牙優惠，植牙每顆$1500，詳情請向嘉和牙科中心查詢。

牙齒口腔健康與身體健康息息相關，不僅能讓你微笑時展示雪白皓齒，更能提升整體健康，減低罹患嚴重疾病的風險。有良好的牙齒健康習慣定期看牙醫，可以防止蛀牙，牙齦炎，牙周炎和牙齒鬆動等。嘉和牙科中心提供全面的牙科服務，專治：全口植牙、全瓷牙套、牙骨修護、兒童專科。其它服務包括牙痛急診、潔齒漂白、牙周病症、杜牙根、根管治療、最新隱形矯正器、蛀牙診治等，接受大部分保險及醫療補助，無保險者特價優惠。提供天天門診服務，敬請預約。

艾姆赫斯特地址：8616 Whitney Ave.Elmhurst,NY 11373電話：718-651-6581 （天天營業）

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