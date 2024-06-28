我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總統辯論首戰 照常講幹話的川普vs.偶爾呆滯口吃的拜登

總統大選首辯 CNN民調：2/3選民認為川普獲勝

「美冠牙齒矯正」專注齒顎矯正及改善顏面骨異常

紐約訊
小頸北方大道的「美冠牙齒矯正」由梁春雲女醫師主理，專業改善顏面骨異常與齒顎矯正，深受好評。
小頸北方大道的「美冠牙齒矯正」由梁春雲女醫師主理，專業改善顏面骨異常與齒顎矯正，深受好評。

位於皇后區小頸北方大道的「美冠牙齒矯正」(Caliper Orthodontics) 牙科診所，由擁有齒列矯正豐富經驗的華裔梁春雲醫師(Cynthia C. Leung, DDS MSD)主持，提供的不僅只是專業和多項的齒列矯正醫學服務，還多了一份安心，歡迎僑胞民眾致電免費諮詢。

能擁有一口潔白整齊的牙齒，當可讓個人的笑容與面貌加分不少，因此齒顎矯正若能從小或越早開始越好。美國的主流人士許多從小學開始就進行齒顎矯正，因此到了大的時候每人都有一口完好的笑容與面貌。

梁春雲齒顎矯正醫師接受完整齒列矯正訓練，並持有專業認證學歷的齒列矯正醫師，畢業於紐約州大石溪分校的牙醫學院，之後還前往位於俄亥俄州克利夫蘭的凱斯西儲大學(Case Western Reserve University) 齒列矯正醫學院做研究兩年；梁醫生擁有豐富的牙齒矯正治療經驗。

牙齒矯正的全名為「齒顎矯正治療」，簡單來說，是牙醫專科醫師利用矯正裝置，將牙齒排列或齒列的異常咬合，改善到最適合狀況的一種療程。 進一步來說，牙齒矯正即是藉由各式矯正器的牽引力量，將牙齒移動至預定的位置，調節顏面骨的生長、也同步塑造牙根周邊的齒槽骨。

她指出所謂齒顎矯正，是指藉由裝置改善顏面骨異常之發育和重新排列不整齊的牙齒，進而達到除了美容目的之外還包含恢復咀嚼功能，進而幫助消化及營養吸收、口腔衛生容易維護、間接可以預防齲齒及牙周病；恢復臉形的美觀，對自己產生信心，並獲得人格正常發展；發音正確、增加學習的效果；另外嘴唇的閉合及齒列的完整、避免口腔粘膜乾燥及增進口腔對感染的抵抗力。

從醫學角度來看，當牙齒的排列咬合關係異常，會影響生理及心理，產生明顯障礙時(如臉形歪斜、咬合不正、唇顎裂等)必須接受矯正治療：在主觀方面要看個人之審美標準，職業及人際關係的需求才能作適當的決定。牙齒矯正除可將牙齒排列整齊，改善顏面外觀，當出現如齒列擁擠、齒間縫隙、暴牙、戽斗、深咬及開咬等常見咬合不正問題時，通常能藉由矯正治療作改善。

梁醫師說齒列矯正最在乎的就是咬合，針對此她曾針對過上百個案例做過研究與檢討，其中包含人種和所面臨病變的因素。梁醫師指出尤其是青少年相當在意的，她建議孩童在8至12歲時，可以在家長陪同下前往專業的齒列矯正醫師處做初步的檢查。

美冠牙齒矯正專科診所地址：255-03 Northern Blvd., Little Neck, NY 11362（皇后區小頸近長島納蘇郡），電話：(718)225-8828，診所擁有高新先進的牙科醫療設備儀器，並衛生防疫措施嚴謹，敬請顧客放心看診，只接受預約，歡迎瀏覽網頁：www.caliperortho.com。

牙齒矯正後
牙齒矯正後
牙齒矯正後
牙齒矯正後
牙齒矯正前
牙齒矯正前
牙齒矯正前
牙齒矯正前

皇后區 俄亥俄州 長島

上一則

紐約布碌崙再次發生鋰電池引發火災 4人受傷

下一則

中國和平統一促進會 慶美中建交45周年

延伸閱讀

綠屋頂減稅將到期 劉醇逸、李羅莎籲紐約州長簽署提案延長

綠屋頂減稅將到期 劉醇逸、李羅莎籲紐約州長簽署提案延長
孟昭文爭取200萬經費 助皇后區60間餐廳免費申請戶外用餐區

孟昭文爭取200萬經費 助皇后區60間餐廳免費申請戶外用餐區
San Bruno 植牙專科 卓越牙醫中心春季優惠活動即將於6月30日截止

San Bruno 植牙專科 卓越牙醫中心春季優惠活動即將於6月30日截止
皇后區慶祝六月節 反思非裔歷史

皇后區慶祝六月節 反思非裔歷史

熱門新聞

朱立創為三位受害者示威。(記者高雲兒／攝影)

銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用

2024-06-21 20:05
一名華女光天化日下，在曼哈頓下東城遭兩人用球棒襲擊。(擷自YouTube@NBC New York)

華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打

2024-06-27 10:50
卡車示意圖，非新聞事件圖。（路透）

紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護

2024-06-23 11:43
庭審中提供的多項證據顯示，郭文貴在豪購新州豪宅及配套的奢華家具的同時，也在康州申請著破產。(檢方提供)

郭文貴一擲千金購豪宅 卻同時申請破產

2024-06-25 08:07
涉嫌性侵女子的嫌犯。(市警提供)

向來治安不錯…紐約史島女睡街邊 遭西語裔男子性侵

2024-06-24 15:15
華男葉賢明涉嫌上州非法種大麻被捕。(林肯郡警長辦公室提供)

自投羅網？紐約華男非法種大麻 誤撥911招來警察抓捕

2024-06-21 14:15

超人氣

更多 >
「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…

「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…
華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打

華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打
辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒
3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友

3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友
選購成熟清甜的西瓜 農民教你

選購成熟清甜的西瓜 農民教你