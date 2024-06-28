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金&揚聯合律師樓資深猶太律師分享

紐約訊

兒童保護律法規定，父母、監護人一定要在能力內提供子女衣、食、住、行、教育和安全。兒童保護律法是要來保護兒童有個身心靈健康、安全的生活。依照美國法律，精神情緒上的虐待、肉體上的虐待、對兒童照料上的忽視、性騷擾或性侵害等都算虐待兒童。華人家長尤其需要注意以下幾點：

• 務必避免暴力、體罰、辱罵、恐嚇孩子等行為；

• 盡量避免孩子在家或車上，或公共場所獨處；

• 避免給幼兒穿著開襠褲，選擇紙尿褲，方便也安全；

• 孩子在家受傷，要提前跟校方交待及時與校方溝通解釋；

• 父母應當注意與異性子女的不恰當的肢體接觸。

很多華裔家長可能有一個疑問，到底幾歲以下的小孩不能單獨留在家裡？兒童局官員們表示，法律沒有明確規定年齡，主要取決於孩子的獨立性和適應能力，既要看孩子本身，也要看家庭和環境的情況。一般而言，12～13歲的孩子心理較為成熟，孩子獨自在家問題不大，但這只是一個大概的方向，家長們還是需要根據孩子的個別情況做出決定。

資深猶太大律師提醒，一旦進入法庭程序無論是家事法庭還是刑事法庭，華人家長無論是否有身份，都應對盡快尋找經驗豐富的律師參與訴訟。因為虐待兒童的判決一旦不利於父母，情況很可能十分嚴重，例如被剝奪子女的監護權、被列入虐待兒童的名單。如果是非美國公民的華人父母遭到指控，更是要慎重選擇相關律師。因為虐待兒童案件中認罪或定罪都可能導致被遞解出境。這取決於州法律對此罪的規定，及它是否明確的含有聯邦罪的所有要素。如果永久居民有犯罪行為，也可能會導致綠卡被取締，因為犯罪被捕時會打指紋做背景調查，移民與海關執法局 (ICE) 會獲得這些信息，如果是犯罪屬於可遞解出境的，當刑事指控結束以後，ICE就會來進行移民法方面的執法。2017年美國司法部向5名已經取得美國國籍十幾年的移民提起法律訴訟，擬撤銷他們的美國公民身分，指稱他們”在入籍過程中，隱瞞性虐待未成年受害者的事實，因此而非法獲得美國公民身份”。

在猶太大律師團隊的領帶下，金&揚聯合律師樓的資深猶太律師團隊擅處理各類移民，民事，刑事案件。除此之外，金&揚聯合律師樓還在H1B簽證申請，OPT延期，合法轉身分，身份被盜，投資移民，海關扣押，政府罰單，醫療罰單，稅務局查稅，房屋局查稅，轉身分等各類移民申請方面有多年經驗，卓有成效，成功案例，歡迎大家踴躍諮詢！

請致電212-279-5442或212-279-5443諮詢，地址位於：450 7th Ave. Suite 305, New York, NY 10123。網址：www.hooperyanglaw.com。

移民 美國公民 華人

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