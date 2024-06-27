凱森律師樓 民事訴訟和商業訴訟中的可靠夥伴

圖：法律陣容強大的凱森律師樓

在複雜的民事和商業訴訟領域，擁有一支經驗豐富的法律團隊是至關重要的。凱森律師樓深諳法律紛爭的複雜性和挑戰，致力於為客戶提供專業化、個性化的法律代理服務。他們在紐約最高法院有著豐富的出庭經驗，並擁有在紐約州 四個聯邦法院的執業許可——包括東區法院、南區法院、北區法院和西區法院——因此有能力處理極其複雜的民事和商業訴訟。

凱森律師樓由一群經驗豐富的律師帶領，每位律師都擁有各自的專業領域。

劉芳律師：擁有紐約和新澤西州的執業許可，劉芳律師以卓越的專業精神和極力爭取客戶權益的熱情領導我們的律所。

勞倫斯 凱森律師：作為律所的領導者，勞倫斯·卡森律師擁有紐約和南卡羅來納州的執業許可，並在複雜的民事訴訟領域擁有超過40年的法律執業經驗，致力於捍衛和保護多元化國際客戶的權利和利益為。在他的法律合夥人以及龐大的管理和助理團隊的協助下，凱森律師事務所法律服務涉及移民法、刑事法、民事訴訟、房地產 法和房東租戶法等各項關乎民生的法律事務。

路易士．克萊因律師：路易士律師是一位經驗豐富的訴訟律師，同時擁有紐約和康涅狄格州的執業許可。他專門代表保險 公司處理許多案件，具有豐富的庭辯經驗。。

羅伯特．阿丁諾夫律師：羅伯特律師僅在紐約州擁有執業許可，以其戰略性思維和細緻入微的工作方法而聞名於法律界。他致力於為客戶取得有利的結果，無論案件的複雜程度如何。

周子翔律師：周律師在紐約州擁有執業許可，是一位經驗豐富的訴訟律師。他致力於代表客戶解決各種法律問題，並為他們提供專業的法律建議。

嚴晨琛律師：嚴律師在紐約州執業，她是一位致力於代表客戶爭取正義的執業律師。她對民事和商業訴訟有著深刻的理解，並致力於為所代表的客戶取得積極的結果。

金泰根律師：作為團隊的重要成員，金律師在紐約州擁有執業許可。憑藉他豐富的經驗和對法律的全面理解，他為客戶提供寶貴的法律指導和代理服務。

亞歷山大·米爾奇律師專門處理有利於雇主的勞工訴訟。憑藉對勞動法和法規的深刻理解，亞歷山大律師成功代表了眾多雇主面臨的複雜法律挑戰，為他們提供了寶貴的指導和支援。

律所的業務範圍:合同違約糾紛/商業侵權/商業糾紛/法規合規/保險辯護/房地產訴訟/勞工訴訟/建築糾紛/各類民事訴訟及糾紛。

地址:THE KASEN AND LIU LAW FIRM, PLLC，136-33 37th Avenue, #9B，Flushing, New York 11354，電話:718-337-8012，電郵:[email protected]。網站: www.kasenlawfirm.com。