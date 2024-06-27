盧志豪腦神經內科醫師 淺談肘隧道症候群

圖說：專精各類腦神經病症的腦神經內科盧志豪醫師。

診所位於法拉盛 富頓廣場一號的「盧志豪腦神經內科」，專業、負責，對於疑難雜症或由神經引起的病症都相當有研究。有神經方面相關問題的民眾，包含一般的頭痛、癲癇、暈眩、偏頭痛、腦中風 、半身不遂、失眠、健忘、平衡問題、手腳麻痺、巴金森症、老人癡呆等，都可以找盧醫師幫忙。

對於一些常坐辦公桌打電腦，重複使用身體某一部位的讀者，例如木匠、生產線作業員、鋼琴家等，常患有的「肘隧道症候群」(cubital tunnel syndrome)，盧醫師特別談到了該病的成因與改善方式。

盧醫師說大家一般的經驗，就是當手肘外側某一點受到撞擊時，整隻手會又麻又痛的，那就是撞到尺神經的結果，如果這個區域受傷或遭受到不當壓力，形成慢性的傷害，就有可能造成肘隧道症候群。比較容易描述的狀況就像是偶爾在辦公桌午睡用手肘當枕頭醒來後，或是打麻將打久了，都會發生手肘發麻的現象，這種症候群通常從40歲到60歲最常見，女性又比男性多。

盧醫師建議，若要真正診斷自己是否有類似方面的問題，還是要到神經科或專業的醫療人員處做診斷，通常在臨床上判斷常用的神經傳導試驗(NCV)或是肌電圖(EMG)都是一些手段，神經傳導試驗可以測量特定神經傳導訊息的速度，當神經受到壓迫或束縛時，傳導的速度會減緩。肌電圖則可以測量在前臂由尺神經支配的肌肉，看他們的功能是否已經萎縮，間接得知尺神經的健康程度。

對於這些狀況最好的方式，通常只要病患停止作一些不良的動作，尤其是那些會引起症狀的動作，病情就會改善很多，甚至痊癒。假如是工作上需要，長時間重複彎曲再伸直肘部動作的人，可以將休息的時間拉長或增加休息的次數，甚至減少工作時數，這些也可以利用物理治療師或相關醫師的幫助。

盧醫師是知名的腦神經內科醫師，曾擔任布朗士 蒙特菲爾(Montefiore)醫院與上州退伍軍人醫院(VA)的盧志豪醫師，具有美國腦神經內科科學院院士、美國癲癇醫學會會員、美國頭痛醫學會會員等資格。診所地址39-16 PRINCE ST SUITE 254, FLUSHING, NY, 11354，門診電話：646-409-4402，敬請事先預約。