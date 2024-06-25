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6/29法拉盛 「法華經」免費講座讓您了悟自在之道和究竟喜悅

紐約訊
果竣法師6/29在紐約台灣會館分享如何從「法華經」中找到生命中的自性寶藏
果竣法師6/29在紐約台灣會館分享如何從「法華經」中找到生命中的自性寶藏

紐約美國漢傳佛教文化協會CBCA，2024年第二場利生利眾的免費公開講座，即是6/29/2024上午10-12時，特邀果竣法師，於紐約法拉盛台灣會館，開講「經中之王」：「法華經」，講釋如何一如菩提樹下的佛陀，在生活中了知究竟的生命實相，開覺自性寶藏。該講座免費入場，座位有限，請盡早洽詢，以免向隅。此講座並為不克前往法拉盛講座現場的人仕，開放ZOOM 線上同步講座Zoom Meeting ID：ID: 239 192 4089 （無密碼）。

紐約美國漢傳佛教文化協會Chinese Buddhist Cultural Association , USA（CBCA）以系列的人生佛法講座等實踐2024：「人間有幸福」的祝願。今年六月即力邀果竣法師，於紐約開講大乘佛教中極為重要的一部經典《妙法蓮華經》(俗稱：法華經)。這部經典是佛陀住世最後八年、總結諸佛教化眾生的各種善巧方便說法，點出不同根器的行者，且無論是聲聞、緣覺、菩薩任何一乘，終皆能邁向成佛之道的重要經典。《法華經》海納八萬四千法理，確立了「眾生皆能成佛」的大乘佛教獨到思想底蘊，其中含納了豐厚的人生哲理及六十種修行修持方法。在法華盛會上，佛陀也不只一次提到：「我所說諸經，而於此經中，法華最第一。」而經中的百千法門，佛陀再清楚指出，無需向外他求，覺悟圓滿是每個人本自具足的。從章節中每個「如是我聞」到「如是我行」，都能讓行者了悟自在之道和究竟喜悅，通讀該經，一如在生活中親遇佛陀。

果竣法師生於台北，於農禪寺聖嚴法師座下剃度，受三壇大戒，正式成為佛門比丘。法師曾分別擔任法鼓山青年院輔導法師、禪修推廣院監院等執事，也是法鼓山早期籌備僧伽大學的負責法師之一，並經常受邀於法鼓山海內外各分支道場，以佛學講座的方式分享佛法，其中，因深受剃度恩師聖嚴法師著作《法華經講要》的影響又深明在娑婆世界中該經最能接引眾生的善根和結緣，故以弘講《法華經》次數最多。因豐富的執事與佛學講座經驗，法師能將艱澀難懂的經文法義，轉化成淺顯易懂的內容，並融合現代人生活經驗，層次結合佛法和平實生活範中相互驗證。而古德亦云：「不讀法華，不知佛恩之浩瀚」，法師發願，以弘揚《法華經》來利樂有情，以報三寶之深恩。

若需進一步瞭解「法華經」免費講座詳情，請洽紐約漢傳佛教文化協會：603-320-5736(顧先生)；917-860-78688(鄭小姐）。講座地點：台灣會館地址：144-37 Northern Blvd., Flushing, NY 11354。

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