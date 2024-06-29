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全飛秒SMILE近視手術為何流行？全過程實錄與您講清楚

紐約訊
紐約百康仁德醫生集團的眼外科醫生周迪（Di Zhou, MD）是大紐約區僅有8名被認證的全飛秒手術醫生之一，更是唯一的亞裔醫生。在布碌崙及華埠均有專科診所提供全飛秒SMILE近視手術。
紐約百康仁德醫生集團的眼外科醫生周迪（Di Zhou, MD）是大紐約區僅有8名被認證的全飛秒手術醫生之一，更是唯一的亞裔醫生。在布碌崙及華埠均有專科診所提供全飛秒SMILE近視手術。

不少近視的朋友會覺得戴框架眼鏡不方便，戴隱形眼鏡又不舒服。但如果要做鐳射近視手術，大家又有一連串的問題：做鐳射手術會不會痛？有沒有風險？

紐約百康仁德醫生集團的眼外科醫生周迪（Di Zhou, MD）介紹，簡單來說，鐳射近視手術的原理就是利用鐳射把角膜削薄一點，使得光線能重新準確地投射到視網膜上。目前最主流的鐳射近視手術有全飛秒鐳射手術（SMILE）和半飛秒鐳射手術（LASIK），其中又以全飛秒手術最為先進。

不管要做哪種手術，醫生都必須對患者進行詳盡的詢問和檢查。以全飛秒鐳射手術為例，適合接受手術的年齡在22到50歲之間。同時，醫生需要確保患者沒有角膜發炎、乾眼症等角膜疾病；而且角膜厚度達必須到相應的要求；患者沒有懷孕；患者的近視度數在1000度以內，並且一年內近視度數增加不超過 50度等。

如果患者具備接受全飛秒手術的資格，整個流程又是怎樣的呢？周迪醫生表示，在手術開始前半小時，患者需依照指示服用少量的抗焦慮藥物，以幫助他們在手術中保持放鬆狀態。在患者躺下後，醫生會對患者眼部進行消毒，並向眼中滴入麻醉滴眼液。手術期間，患者基本不會有什麼痛感。

這時，儀器會緩緩下降靠近眼球。當儀器上出現一個綠色光點時，醫生會讓患者盯住光點讓眼球保持不動，然後儀器會吸住眼球。在30秒時間內，鐳射會透過角膜表面，在角膜內部進行掃描，製備並切下一小片透鏡形狀的角膜組織，同時在角膜表面開一個僅4毫米寬的微小切口。

完成這些步驟後，儀器會鬆開患者的眼球。最後，醫生會將切割出的角膜透鏡組織，通過4毫米寬的微小切口抽取出來。到此為止手術就完成了。整個手術用時在半小時之內。大部分患者在術後第二天就能恢復正常生活。

周迪醫生指出，只要患者在術後遵從醫囑使用消炎滴眼液，保持眼部衛生，防止術後感染，全飛秒手術總體來說是很安全的。而且相較於半飛秒手術，全飛秒手術造成的不適感或乾眼症通常會更少。

目前在紐約市、長島和新澤西地區，僅有8名被認證的全飛秒手術醫生，而周迪醫生是唯一的亞裔醫生。

周迪醫生目前在百康仁德眼科專科駐診，布碌崙診所地址：61街749號6樓，電話：（718）362-6311；華埠診所地址：包厘街94號2樓，電話：（646）570-1033。

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