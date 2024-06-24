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佳欣旅遊雙十返台團開始報名

紐約訊
佳欣旅遊雙十團暢遊寶島台灣各地美景、大啖美食
佳欣旅遊雙十團暢遊寶島台灣各地美景、大啖美食

因受疫情影響停止多年的台灣雙十節旅遊團，今年終於恢復了！自1995年起開辦此團近30年的佳欣旅遊負責人傅鶴鳴表示，今年的團定於10/5啟程，將由他帶領大家前往台灣，參加為期12天的慶祝和環島旅遊，歡迎致電詢問詳細行程及報名。

團員可買任何一家航空公司的機票，於10/5或之前飛往台灣，10/8開始在台北進入總統府及總統文物館參觀，遊覽故宮博物院和士林總統官邸、忠烈祠、經國七海文化園區及附近著名旅遊景點野柳、十分和九份，特別安排三個午餐在故宮、野柳、圓山大飯店松鶴廳。

政府今年特別安排了三項國慶特別活動:10/9的國慶晚會、10/10上午的總 統府前國慶大會、10/10晚上的國慶煙火，團員可自由選擇是否參加。10/11將隨團展開為期五天的環島行程，首先前往日月潭，輕舟遊湖，住宿湖畔酒店，晨曦可見湖內晨霧；接著前往「府城」台南，參觀鄭成功時代的赤崁樓、延平郡王祠、安平古堡，遊覽安平樹屋、十鼓文化村；再至「港都」高雄，遊覽佛光山、旗津；經南迴公路至台東全球聞名的知本溫泉老爺酒店，每人可在自己房間或戶外大型泡湯池閉目享受，入夜營火前觀賞繁星閃爍的夜空。

沿花東公路看濱海風景區的八仙洞、三仙台、小野柳、七星潭；瞭解石器時代開始的台灣東部長濱文化；到了花蓮，前往橫貫公路，由太魯閣進入峽谷遊覽燕子口、九曲洞，綠水步道。10/16可搭機離開台北，也可續留在台灣重享數十年未回的遊子鄉情。佳欣旅遊也特別安排了兩組行程：泰國10/16五天遊曼谷、芭堤雅，以及提前抵台10/5三天金門的遊覽。前往台北的機票，只要加上少許費用，即可加停香港、曼谷、北京、上海是十分划算的順道遊。

疫情過後，各國紛紛開放，航班數雖逐步增加，但大家封遊甚久皆想外出，故七、八月機票非常貴，但九、十月機票只要一千出頭。目前航班仍未恢復到2020年之前的局勢，因此若想買到價格合適的秋季機票，就務必趁現在提前訂票！

佳欣旅遊是90年代雙十團的初創者，經驗豐富、行程設計精緻完善、有口皆碑，已有數千人次參與。報名請洽詢佳欣旅遊，地址：法拉盛緬街37-02時代商場內一樓F6A/B室，電話：917-375-7740，電郵：

[email protected]

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