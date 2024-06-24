洋河「夢之藍 M9 &手工班」紐約舉行盛大發佈會

洋河「夢之藍 M9」和「手工班」隆重登陸北美市場，在紐約舉行盛大發佈會。圖為切蛋糕慶祝儀式，右四為洋河股份陳軍先生，右三為大文行張瑞群先生

6月15日曼哈頓的夜晚，風和夜媚，洋河股份與美國大文行酒業共同在紐約中城的維珍酒店頂層宴會廳SKY LOFT舉辦了「夢之藍M9 & 手工班」新酒北美盛大發佈會。來自紐約政商文化各界百多位名人盛裝與會。大家把酒言歡，並排品嚐、玩味這二款高端白酒，聞其濃鬱而調和的香氣，感受其綿柔順喉的口感，細品悠長細膩的回味，大家驚艷連連。

洋河股份黨委副書記、副總裁，集團貿易董事長陳軍先生為晚會作主旨發言，他說，「從白酒之都中國宿遷，來到世界之都紐約，雖相隔萬里，並無陌生感。洋河與美國的緣分十分濃厚，早在1915年的加利福尼亞舊金山巴拿馬國際博覽會上，洋河大曲就榮獲國際名酒稱號，留下了濃墨重彩的歷史。此後洋河「夢之藍」多次助力中國乒乓外交紀念活動，亮相中國美國商會答謝晚宴等重要場合，深入推進國際化佈局，成為中國文明與世界不同文明交流互鑒的文化使者。」

陳總說：「在中國文化裡，酒意味著合作，代表友誼長久，快樂長久，美好長久，長長久久。今天，洋河帶上最美好的綿柔白酒踏上美國土地，希望再續前緣，再度綻放不一樣的精彩。今天發佈的「夢之藍M9」溫潤如玉，「手工班」更是大師級的傑作，流行一傳說：喝過的都說好，沒喝過的都在找！。」

陳總接著表示：今天「夢之藍手工班」、「夢之藍M9」共同在美國上市，一樹雙花、同根連枝，標誌著洋河的國際化戰略邁出了更加堅實的一步。今年也是洋河股份與美國大文行酒業合作的第二十個年頭，洋河在美國的發展離不開雙方的互相信任和密切配合，今後我們將持續加大品牌推廣，加大對美國市場的投入，致力打造成為全球的標竿市場，讓洋河綿柔白酒香飄世界。

洋河美國總代理、美國大文行酒業有限公司董事長張瑞群在致詞中表示，「我們祝賀江蘇洋河在陳軍董事長帶領下取得的成功，洋河集團是中國最負盛名的白酒企業之一，在國際市場的推廣上做出了巨大的努力，讓世界更瞭解中國白酒和白酒文化，我在此對他們的成功致以崇高的敬意和祝賀，我們感謝洋河將中國白酒文化推廣到海外，感謝洋河多年來的信任與支持，我們多年的良好合作關係也將永續下去，您們的夢想就是我們的動力，讓我們攜手前行，共同助力，共創輝煌。」

多位紐約政界人士出席發佈會晚宴和對洋河股份在美國的進一步拓展表達歡迎和支持，看好洋河酒在美國的發展前景。他們包括紐約州眾議員 鄭永佳、紐約市 議員馬泰、紐約市議員莊文怡、紐約州眾議員韋普林代表周燕霞、紐約市長亞當斯代表Jasper Diaz 等，以及中國駐紐約總領館領事楊惠、美國酒店華裔協會董事會主席黃華清、協會主席陳樂英、香港總商會執行會長Daniel Chen、紐約華商會前主席徐家鵬等僑界、商界、文化藝術界的領袖和代表。