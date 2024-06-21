社區安全第一位 法拉盛40選區州陳熠獲得紐約市,長島5大工會背書支持

陳熠致力恢復社區安全, 獲紐約巿和長島5大警察工會背書支持的唯一候選人

今年初選中，參選法拉盛 40選區州眾議員 的陳熠，是獲得包括紐約市 警察工會、警探工會、紀律部隊(Law Enforcement)及長島警察工會唯一背書支持的華裔候選人；陳熠表示，他作為一位有常識、溫和派的代表，支持警察、執法系統，當選後首要目標是恢復社區安全，呼籲選民在6月25日初選中，將票投給他。

此次競選，陳熠是唯一獲得代表紐約市5萬多名警察的紐約市警察工會(PBA)、代表全市近2萬名現役和退休警探的紐約市警探工會(DEA)和紀律部隊(Law Enforcement)背書支持的華裔候選人；此外，他還獲得長島納蘇郡警察工會(Nassau County PBA)、蘇福克郡警察工會(Suffolk County PBA)的背書支持。

警察工會主席 Patrick Hendry在日前背書陳熠的造勢大會上表示，陳熠是社區所需要的代表，他曾任輔警七年，是最能理解警察每日面臨的挑戰和願意奮不顧深保護市民的人；他也強調，紐約市的執法系統需要迎來改變，「但陳熠的競爭對手、現任議員金兌錫卻是支持消減警察資金的最大聲音，尤其每每在立法週期時，他大力支持所有不利警察執法的法案，導致警察執勤時往往無法沒有後顧之憂的完成職務」。

Patrick Hendry也說，消減警察資金意味著街頭更少警察、更少巡邏警員，以及警局更少待命的911接線警員等，「我們社區不需要一個不支持警察、消減警察資金的議員」；Patrick Hendry還強調，「我們社區已經少了上千名警員，現在我們急需一位真心關心警察、能確保社區安全的人代表我們，而陳熠就是社區所需要的人選」，呼籲所有人將票投給他。

蘇福克郡警察工會主席Lou Civello 表示，他們很高興能和納蘇郡警察工會一起與紐約市警工會背書陳熠，「我們優先選擇一名專注於社區安全和以社區為重的候選人」，強調支持罪犯、消減警察資金會讓整個紐約陷入危險中；納蘇郡警察工會主席Tommy Shevlin則說，多年來，許多極端左派的政客試圖把警察描繪成可能傷害社區居民的人，「陳熠是為聰明、有能力的人選，我們相信他能確保40選區居民的安危，和嚴懲那些試圖犯罪的人」。

陳熠也表示，他跟大家一樣走在法拉盛街頭不再感到安全，「我們的警察屢次受到政客的攻擊，而不能執行他們的公務，社區小商家遭遇經營困難，還有頻頻發生的入室盜竊罪案等，這些問題影響了法拉盛的安危」，指責這一切都是因為現任極端左派的州眾議員金兌錫辜負了大眾，呼籲選民團結，用選票讓他下台。

陳熠指出，「 金兌錫最大的問題是他的立場永遠搖擺不定」，稱金兌錫在多個場合上多次表態反對警察、廢除警察，「但當我的對手意識到他得不到足夠選票連任時，就立刻改變說法」；陳熠也說，一個有擔當的議員應該服務人民，而不是只考慮自己的政治生涯，「我們社區應該由一位會聆聽社區需求的代表，而不是隨時改變說法的牆頭草」。

陳熠承諾，當選後，他不會對法拉盛街頭嫖娼、非法或可疑的交易情況視若無睹，「金兌錫是支持並推動賣淫合法化，讓法拉盛成為紅燈區的罪魁禍首」，作為下一任州眾議員，他會致力於恢復社區的安全，讓任何人都無法凌駕於法律之上。

為了讓社區居民可以再次放心走在街頭，商家不用擔心被搶劫，孩子也能在學校安全的接受教育，希望所有人能把握這周末提早投票，或在6月25日選舉日去投票站，陳熠說，「把神聖的一票投給我，我將不負眾望，做一位稱職的民調代表，在州府完成對大家的承諾」。