華美協進社中華美食烹飪中心盛大開幕慶典茅台成亮點

名廚甄文達對茅台贊不絕口。

備受期待的華美協進社(China Institute in America) 「中華美食烹飪中心」6月12日舉行了盛大的開幕及頒獎慶典，吸引了數百名對中華烹飪文化有興趣的中外賓客與會，貴州茅台贊助了全場的中國酒，並由全美經銷商大文行董事長張瑞群捐出15年陳釀，和1000ml 及375ml大包裝飛天茅台在現場為中心拍賣籌款，茅台為晚宴加入了濃厚的中國元素，成為全場亮點。

開幕及頒獎慶典由華美協進社共同主席靳羽西主持，該中心的首屆烹飪大獎由三位著名華裔 廚師獲得，他們分別是：曾任中國駐美大使館 主廚、後在大華府地區開設多家餐廳的廚師張鵬亮（Peter Chang）、曾獲美國餐飲界眾多獎項並參加多個電視節目推介中餐的名廚甄文達（Martin Yan, Yan Can Cook, PBS），以及舊金山 從電玩業轉做餐飲的年輕一代廚師代表陳炫維（George Chen, China Live）。

美華華美副主席Sophia Sheng 女士介紹，中華美食烹飪中心是一個面積約為3000平方英尺的多功能主題空間，以美食、美酒和茶文化為紐帶，讓來訪的客人不僅可以享受中華傳統美食，更能深入理解中國悠久的飲食文化。烹飪中心提供特色茶飲及小食，也適合在週末晚間為紐約的年輕人提供活動場地，開展豐富的演出娛樂活動。除此之外，由中國大廚授課的烹飪課程、定期舉行的美食節活動、在中國傳統佳節舉辦的特色慶祝活動等都是烹飪中心尤為吸睛的亮點。新開張的全美首個中國美食烹飪中心和年度獎項將有力推動人們對中餐的瞭解，同時促進中美之間的文化交流。

華美社長葛曉初George S. Geh致詞感謝各界對中心的支持。