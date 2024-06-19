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STEAM夏日探索營7/1-8/9招收對象K-5歲

紐約訊
（圖）在 STEAM 教育中，藝術融入課程可包括設計、講故事和創意表達。樂高教育資源既教授技術概念，又激發學生的藝術創意。
（圖）在 STEAM 教育中，藝術融入課程可包括設計、講故事和創意表達。樂高教育資源既教授技術概念，又激發學生的藝術創意。

紐約首家以STEAM 體系課程為主的尚德課後班STEAM Empire Learning League推出STEAM夏日探索營，上課時間為7/1-8/9共六週，上課時間週一至五全天班。位於法拉盛巿中心的

尚德課後學校規模大，小班教學，並提供接送服務，以及營養晚餐；周末全天托管班，競賽班和興趣趣班以及私教課等。該校每週六免費試課，歡迎電話預約。

 

隨著STEAM教育的興起，全球家長們越來越注重孩子在科技、工程、藝術和數學領域的學習。

什麼是學齡前兒童STEAM教育？

STEAM 是當前最新的事物。 STEAM 教育通過融入藝術來擴展傳統的 STEAM 框架，在現有的科學、技術、工程和數學學科中添加藝術“A”。這種綜合方法旨在提供更全面、更全面的教育。這種教育方法強調為學齡前兒童創造一個有趣且引人入勝的學習環境，將這五個學科融入到一個有凝聚力的學習體驗中，旨在培養創造力、創新性、批判性思維和解決問題的能力。 STEAM教育強調不同學科之間的相互聯繫，鼓勵學生以整體思維解決問題。它認識到傳統上與 STEAM 相關的領域中創造力和創新的重要性。

STEAM夏日探索營將帶領您的孩子共同探索如何通過STEAM教育激發孩子的創造力和學習熱情。課程包括國學，書法，詩詞，數學，邏輯，珠心算；英語寫作，自然拼讀，閱讀；樂高機器人，畫畫，演講，唱歌；甜點製作，遊戲，鋼琴，編程等。

STEAM夏日探索營地點選擇在便利的法拉盛中心的維多利亞大廈（Victoria Tower）2層（和美康老年中心），課後班占地超過1萬尺，擁有寬敞舒適的教學環境和最先進的教學設備，確保孩子們在最佳環境中學習和成長。

STEAM夏日探索營師資陣容堅強，包括自哈佛的音樂教授，他們將分享如何激發和培養孩子在各個領域的興趣和才能。

除了優質的教育課程，STEAM Empire還提供了一系列便利服務以滿足忙碌家長的需求，如學生接送服務和營養餐點服務，確保孩子們的日常營養需求得到滿足，同時為家長減輕日常壓力。

學校安排的課程覆蓋廣泛，特別強調STEAM領域的深入學習，並結合閱讀和數學補習，全面提高學生的學習水準。

尚德课后班地址：133-38 Sanford Ave, 2FL（Victoria Tower）, Flushing, NY 11355

報名電話：516-800-5988（中文服務）/ 929-899-1938（英文服務)

（圖）在 STEAM 教育中，藝術融入課程可包括設計、講故事和創意表達。樂高教育...
（圖）在 STEAM 教育中，藝術融入課程可包括設計、講故事和創意表達。樂高教育資源既教授技術概念，又激發學生的藝術創意。

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