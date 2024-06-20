成龍補習班 SHSAT長程包辦班 暑期班7/8開課 一周五天上課加模考

機會留給提早準備的人。6、7、8年級決定孩子是否可以考上好高中，四年後進入好大學。有43年豐富教學經驗的「成龍補習班」多年前首創「SHSAT 長程包辦班」，從5、6年級開始上課，到8年級的SHSAT考試前，課程分為三時期進行。暑期班將於7月8日開課，現在報名還可享學費減免優惠，詳細課程信息請致電諮詢該校Candace吳經理。

成龍補習班的「長程包辦班」課程設計可以從5年級的秋季班開始，第一階段以提高數學、閱讀、寫作基礎為目標。6升7年級的暑假開始是第二階段，迅速累積SHSAT考試實力的開始。6周的暑假課程大幅度提升英文及數學實力。此外，7年級的州考成績將決定能否申請上比較好的公立高中。所以，「長程班」第二階段不僅著重SHSAT的考試準備，同時也要大幅提升在校課業成績。這些上課的成果將反映在州考分數上。

7年級結業後的暑假，就是「長程班」最後且最重要的階段─7升8年級的暑期班及8年級秋季的衝刺班。在7升8的暑假裡，每周一到周五，天天上課，每周六模考及講解。6周課程結束後，英數自然相當強壯。只休息一天，隨即馬上登上「秋季衝刺班」，一周上課三天加模考，直到特殊高中 SHSAT考前。「長程包辦班」課程安排紮實，循序漸進讓學生從容不迫的學習，積累實力，經歷所有考過的和一定會考 的題目！

成龍補習班表示，「SHSAT長程包辦班」對自動自發，勤奮求學的學生助力最為大。臨陣磨槍未必蘊藏著深厚實力。唯有一題又一題，紮紮實實的學習，累積實力，才是考上名牌高中，甚至是進入藤校的根本辦法。爸媽對孩子學習的長遠規劃是決定孩子一生的重要因素。

到底什麼時候參加長程班最合適呢？成龍的王校長說：剛讀完7年級，州會考成績一個4一個3，或者比這更少的同學，可以利用暑期班和秋季衝刺來加強實力。如果有兩個4，更要小心培訓才能確定百分百考上第一志願。兩個都沒達到4的同學，就應該參加長程計畫，因為勤能補拙，提早名列前茅，全都會，就會考到高分，別人看來就叫做聰明!

「長程包辦班」6升7年級暑假開補直到明年特殊高中考前，包括6升7暑期班、7年級秋季4個月及春季班6個月、加上升8年級暑期班及8年級秋季衝刺班，5個學期學費只要$3199。5升6年級生，暑假開補，又多上一年3個學期，學費只多900元。已進入特殊高中考試最關鍵時刻的7升8年級生，更要把握暑假時刻，猛下功夫準備，暑期班加秋季衝刺班再加模擬考，學費只要$1999。以上學費六月底前報名還可以享受學費減免優惠。

大紐約地區43年老字號成龍補習班，除了在法拉盛及布碌崙八大道之外，曼哈頓唐人街也提供實體課。此外三個學校都提供Google Video在家上課的網課。漫長且炎熱的暑假，給孩子一個冷氣教室，和一些聰明又向學的同學，過一個充實有成的暑假，創造一個輝煌的前程吧!

成龍補習班暑期另有針對新移民子女的「英文過橋班」、「英文寫作專精班」及中文學校課程，歡迎致電971-640-6918諮詢詳細課程內容，有打必回！各校地址：法拉盛成龍在凱辛娜大道41-60號Kissena Blvd；布碌崙八大道成龍在八大道夾60街829號；唐人街成龍在158 Hester(喜仕達夾勿街Mott)。有關成龍補習班詳細信息，請瀏覽meprepny.com。