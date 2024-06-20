我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳妍希、陳曉傳婚變 中網扒3疑點：忘不掉趙麗穎？

習近平誓言整軍反貪 更多高級將領 恐將落馬

成龍補習班 SHSAT長程包辦班 暑期班7/8開課 一周五天上課加模考

紐約訊

機會留給提早準備的人。6、7、8年級決定孩子是否可以考上好高中，四年後進入好大學。有43年豐富教學經驗的「成龍補習班」多年前首創「SHSAT長程包辦班」，從5、6年級開始上課，到8年級的SHSAT考試前，課程分為三時期進行。暑期班將於7月8日開課，現在報名還可享學費減免優惠，詳細課程信息請致電諮詢該校Candace吳經理。

成龍補習班的「長程包辦班」課程設計可以從5年級的秋季班開始，第一階段以提高數學、閱讀、寫作基礎為目標。6升7年級的暑假開始是第二階段，迅速累積SHSAT考試實力的開始。6周的暑假課程大幅度提升英文及數學實力。此外，7年級的州考成績將決定能否申請上比較好的公立高中。所以，「長程班」第二階段不僅著重SHSAT的考試準備，同時也要大幅提升在校課業成績。這些上課的成果將反映在州考分數上。

7年級結業後的暑假，就是「長程班」最後且最重要的階段─7升8年級的暑期班及8年級秋季的衝刺班。在7升8的暑假裡，每周一到周五，天天上課，每周六模考及講解。6周課程結束後，英數自然相當強壯。只休息一天，隨即馬上登上「秋季衝刺班」，一周上課三天加模考，直到特殊高中SHSAT考前。「長程包辦班」課程安排紮實，循序漸進讓學生從容不迫的學習，積累實力，經歷所有考過的和一定會考的題目！

成龍補習班表示，「SHSAT長程包辦班」對自動自發，勤奮求學的學生助力最為大。臨陣磨槍未必蘊藏著深厚實力。唯有一題又一題，紮紮實實的學習，累積實力，才是考上名牌高中，甚至是進入藤校的根本辦法。爸媽對孩子學習的長遠規劃是決定孩子一生的重要因素。

到底什麼時候參加長程班最合適呢？成龍的王校長說：剛讀完7年級，州會考成績一個4一個3，或者比這更少的同學，可以利用暑期班和秋季衝刺來加強實力。如果有兩個4，更要小心培訓才能確定百分百考上第一志願。兩個都沒達到4的同學，就應該參加長程計畫，因為勤能補拙，提早名列前茅，全都會，就會考到高分，別人看來就叫做聰明!

「長程包辦班」6升7年級暑假開補直到明年特殊高中考前，包括6升7暑期班、7年級秋季4個月及春季班6個月、加上升8年級暑期班及8年級秋季衝刺班，5個學期學費只要$3199。5升6年級生，暑假開補，又多上一年3個學期，學費只多900元。已進入特殊高中考試最關鍵時刻的7升8年級生，更要把握暑假時刻，猛下功夫準備，暑期班加秋季衝刺班再加模擬考，學費只要$1999。以上學費六月底前報名還可以享受學費減免優惠。

大紐約地區43年老字號成龍補習班，除了在法拉盛及布碌崙八大道之外，曼哈頓唐人街也提供實體課。此外三個學校都提供Google Video在家上課的網課。漫長且炎熱的暑假，給孩子一個冷氣教室，和一些聰明又向學的同學，過一個充實有成的暑假，創造一個輝煌的前程吧!

成龍補習班暑期另有針對新移民子女的「英文過橋班」、「英文寫作專精班」及中文學校課程，歡迎致電971-640-6918諮詢詳細課程內容，有打必回！各校地址：法拉盛成龍在凱辛娜大道41-60號Kissena Blvd；布碌崙八大道成龍在八大道夾60街829號；唐人街成龍在158 Hester(喜仕達夾勿街Mott)。有關成龍補習班詳細信息，請瀏覽meprepny.com。

SHSAT 特殊高中 會考

上一則

慶祝六月節 紐約州長：撥1600萬元改善非裔社區

下一則

華人藝術家辦裝置展 探討反戰議題

延伸閱讀

媽比女兒美？ 劉亦菲65歲母親生圖曝光

媽比女兒美？ 劉亦菲65歲母親生圖曝光
終於知道「神仙姐姐」為何這麼美 劉亦菲66歲母親生圖曝光

終於知道「神仙姐姐」為何這麼美 劉亦菲66歲母親生圖曝光
張藝興「傳說」分飾兩角 與27歲成龍馳騁沙場

張藝興「傳說」分飾兩角 與27歲成龍馳騁沙場
「哈利波特」張秋升格36歲人母 梁佩詩甜曬1歲小孩背影

「哈利波特」張秋升格36歲人母 梁佩詩甜曬1歲小孩背影

熱門新聞

法拉盛公園性侵案嫌犯。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客

2024-06-18 14:34
紐約上州一家由華人經營的日式餐廳，近日遭遇吃霸王餐的客人，當店主試圖阻止時，這名顧客竟然出手打人，導致該華裔店主昏迷兩周，至今無法進食。(谷歌地圖)

紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周

2024-06-13 19:45
14日警方召開記者會，說明凱辛納公園13日下午發生的亞裔少女遭性侵案，並懸賞1萬元。(記者劉梓祁／攝影)

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

2024-06-14 15:43
紐約出現大閘蟹，州環保廳發警報。(取自州環保廳官網)

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

2024-06-14 07:47
在翻覆的車輛殘骸上方，出現幾綑現金及一部手機。(擷自YouTube@ABC7NY)

紐約保時捷離奇車禍…車頂留下大筆現金及手機

2024-06-17 17:02
史先生與吳女士共同育有兩子女。(吳欣郿提供)

夫車禍亡無醫保 華婦養2孩經濟陷困 靠微波食品過活

2024-06-14 02:30

超人氣

更多 >
中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3

中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3
陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？

陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？
想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大

想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大
轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢

轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢
為了簡訊大吵 英富豪突掏槍射殺明星妻再自轟 獨留3幼兒

為了簡訊大吵 英富豪突掏槍射殺明星妻再自轟 獨留3幼兒