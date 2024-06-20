廖唯志新書發表6/24邀您共享進軍美國 投資房地產 發財致富

圖說(一)&(二)：不動產投資專家廖唯志先生，6/24新書發表會(公益演講會)邀您共享40年積累投資房地產發財致富秘訣，免費入場。

來自佛州奧蘭多來來地產的廖唯志先生將於6/24(周一)下午2點-5點於法拉盛 喜來登酒店舉辦新書發表會(免費公益演講會)，主題為：進軍美國‧投資 房地產‧發財致富。廖唯志積累40年不動產投資經驗，將與您一起分享房產投資重要秘訣，幫助您在不動產投資的道路上減少投資錯誤，進而發財致富，實現美國夢。

「千金難買早知道」！如果能夠花個小錢買書減少投資錯誤，那將大大節省許多寶貴的時間。廖唯志用40年不動產投資經驗，總結有效方法，教您在地產投資上贏得先機，少走彎路。歡迎有興趣的僑胞前往聆聽。

作者廖唯志，是中華民國 僑務委員會、北美洲台灣商會聯合總會及世界台灣商會聯合總會資深顧問。現任奧蘭多中國城來來地產負責人，奧蘭多台灣商會名譽會長，曾任第20屆北美洲台商總會(TCCNA)總秘書長。

新書發表會(免費公益演講會)

時間：6月24日 2PM-5PM

地點：Sheraton La Guardia East Hotel

135-20 39th Ave., Flushing, NY 11354

6樓 J Room. Flushing 法拉盛