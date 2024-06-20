廖唯志新書發表6/24邀您共享進軍美國 投資房地產 發財致富
來自佛州奧蘭多來來地產的廖唯志先生將於6/24(周一)下午2點-5點於法拉盛喜來登酒店舉辦新書發表會(免費公益演講會)，主題為：進軍美國‧投資房地產‧發財致富。廖唯志積累40年不動產投資經驗，將與您一起分享房產投資重要秘訣，幫助您在不動產投資的道路上減少投資錯誤，進而發財致富，實現美國夢。
「千金難買早知道」！如果能夠花個小錢買書減少投資錯誤，那將大大節省許多寶貴的時間。廖唯志用40年不動產投資經驗，總結有效方法，教您在地產投資上贏得先機，少走彎路。歡迎有興趣的僑胞前往聆聽。
作者廖唯志，是中華民國僑務委員會、北美洲台灣商會聯合總會及世界台灣商會聯合總會資深顧問。現任奧蘭多中國城來來地產負責人，奧蘭多台灣商會名譽會長，曾任第20屆北美洲台商總會(TCCNA)總秘書長。
新書發表會(免費公益演講會)
時間：6月24日 2PM-5PM
地點：Sheraton La Guardia East Hotel
135-20 39th Ave., Flushing, NY 11354
6樓 J Room. Flushing 法拉盛
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