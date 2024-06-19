聯合健康保險喜慶30週年回饋華人社區 福利講座三部曲歡迎民眾屆時參加

掃碼查看夏日福利講座三部曲詳情

聯合健康保險亞裔 市場服務華人 社區滿30週年，特在今年6月至8月，為紐約華人舉辦公益福利講座。每月一場華語講座，邀請資深專業人士，幫您瞭解紐約地區的最新福利和注意事項。聯合健康保險在紐約的五處亞裔資訊中心，將針對不同講座開放會議中心，通過主講人現場、大螢幕直播和Zoom視頻及語音，向華人社區直播，歡迎公眾參加。

首場6月21日(星期五)上午10:30，由專精老人法的楊佩玲資深律師，針對今年最新的紐約州醫療補助，為民眾講解紐約州醫療補助最新規例。嘉賓將親臨位於曼哈頓東百老匯35號的聯合健康保險資訊中心。

次場7月24日(星期三)上午10:30，由CPC布魯克林華策會資深代表Albert Li專員，為民眾介紹紐約市低收入房屋/可負擔房屋的申請資格等重要事項和最新資訊。嘉賓將親臨位於布碌崙八大道6402號G101室的聯合健康保險資訊中心。

壓軸場8月21日(星期三)上午10:30，由聯合健康保險亞裔市場Alice Wei總監，為民眾講解紐約長者可享受的醫療福利和公共資源。嘉賓將親臨位於法拉盛羅斯福大道136-02號的聯合健康保險資訊中心。

歡迎社區民眾留意日期屆時蒞臨現場參與，亦可以前往指定的聯合資訊中心觀看大螢幕直播，瞭解紐約福利種種。詳情可致電聯合華語專線﹕1-800-801-1900，或在鄰近的聯合亞裔資訊中心諮詢，或掃碼至聯合健康保險網頁查詢。聯合健康保險亞裔市場團隊為華人社區服務三十載，持續為華人社區提供免費公益活動，促進在美華人健康美好生活。

聯合健康保險紐約州各資訊中心地址：

曼哈頓(華埠)堅尼路161號

曼哈頓(華埠)東百老匯35號

法拉盛羅斯福大道136-02號

布碌崙八大道6402號G101室

布碌崙86街2343號