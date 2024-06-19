美加補習學校暑期班6/27開學

大紐約地區最具規模、輔導制度完善的補習學府之一的美加補習學校，暑期班將於6/27開學, 還沒註册報名的家長請把握最後孩童暑假充實課業的機會。

2024年暑期班採教室上課模式，上課日期為06/27-08/08，共30個上課日（每週六），有上午班（中午9點至下午12點）和下午班（中午12:30至下午2:30）可選擇。

暑期班的教學內容包括2024新SAT I特攻班，上課日期為9/15-10/26:周日線上模擬考試，周六課堂講解(共6次考試、6次名師講解)。最新教學思維籌劃的「SAT I特攻班」，涵蓋創意閱讀思考、英文分析、文法、數學應用技巧；在模擬測試上提供的英文考試，尤其注重檢測 學生的語法技巧、段落修改和語言表達能力，以此來補強學生的應試能力和信心。

2024年最新SHSAT紐約特殊高中講解專攻班,上課日期為9/18-10/19，周日模擬考試，周六講解(共6次考試、6次名師講解)

此外,適合今年九月秋季班的4、5、6、7年級學生的資優英文數學進攻班, 為今年秋季新學期的準備課程，針對英文、數學、創意寫作，發揮學生最大潛能。

SAT寫作(Essay)、英文文法應用，適合11、12年級。代數、幾何、三角、解析幾何，適合8、9、10、11、12年級。

該校特別重視師資及教學考核，掌握最新教學動態並補充教材，配合最新考試趨勢，成立二十多年來培養了無數長春藤名牌大學的子弟。

歡迎家長們擕帶貴子弟前往美加補習學校參觀洽詢。

法拉盛 地址：133-50 41st Avenue, Flushing, NY 11355；

報名電話：718-961-8886、718-359-3952（周三、五、六上午9時至下午3時），詳情請上網查詢註冊：www.mega-academy.com。