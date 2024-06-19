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「按摩一番」迎國慶促銷 限時優惠

紐約訊
「按摩一番」按摩椅專賣店迎國慶限時優惠大酬賓，提供多款日美名廠人工智能按摩椅特價促銷。
「按摩一番」按摩椅專賣店迎國慶限時優惠大酬賓，提供多款日美名廠人工智能按摩椅特價促銷。

為迎接即將到來的美國獨立日，「按摩一番」按摩椅專賣店現正推出迎國慶限時優惠大酬賓，並提供多款日美名廠人工智能按摩椅特價促銷，絕對是讓身心愉悅的明智投資，請把握良機洽詢訂購，外州免稅及全美免費送貨。

按摩一番(TheMassageChair.com) 20多年專注北美按摩椅市場，嚴選來自日本、美國等國家和地區的高優產品，包括全球一線品牌Osaki、Human Touch、OHCO、JPMedics、Cozzia、Inada、Inner Balance、Synca、Panasonic、Johnson Wellness、Kyota、Apex、iCHiBAN、Titan、Ogawa、Luraco、Svago、GCOO、Infinity及AmaMedics等，以直接代理或進口的方式，確保價格優勢回饋北美忠實顧客。

美國名廠Human Touch按摩椅選取豪華高級的材料製造，有多種顏色、飾面、樣式和尺寸可供選擇，無論現代或傳統生活空間都可完美配搭。旗艦型號Super Novo 2.0按摩椅內置38種自動程序、4D機芯，全身氣囊按摩，腰部足底小腿加熱，超長SL型導軌，全身拉伸，零重力功能，應急備用電池系統，高質量Altec Lansing藍牙音響，離墻僅需2英吋。最先進的按摩技術，搭配Alexa聲控功能，擁有自己的專屬虛擬治療師。原價$12,999，現特價$10,999。

擁有69年歷史的日本富士按摩椅(Fujiiryoki)在美國品牌Synca，其Synca Wellness JP3000 5D AI按摩椅為用戶提供全面、定制的按摩體驗，是全球追求高品質生活人仕的不二之選。它借助集成人工智能，雙揉捏球和無刷電機可提供更高的控制精度、更快的響應時間並降低噪音水平。該椅還包括多種按摩技術、多樣化的伸展菜單和熱療功能，甚稱個人專屬虛擬治療師。原價$11,999.99，特惠$10,999(包原廠五年零件及人工保修、送貨到府)。

同為日本製造的JPMedics系列KAZE按摩椅具4D仿人手按摩、3D機芯可向外3英寸、16個自動按摩程序/6種獨特的按摩技巧、足部和腳底滾輪按摩、局部重點按摩、腿部/腰部和座椅熱療、全身氣囊按摩、3檔氣囊強度、離牆1寸、精確身體掃描、高級藍牙音箱、8種照明模式的色光療法 2.0、有線液晶遙控器、腿托和靠背安全傳感器功能，原價$14.999,現售$12,999。

名廠Osaki Pro Admiral按摩椅，採先進的3D按摩輥設計具出色的範圍和靈活性，使用戶可控制從靠背伸出的滾輪的長度。OS-Pro Admiral具有5個級別的3D強度控制。並具自動人體掃瞄、L軌道按摩、零重力模式、6種按摩方式/16種自動按摩程序、 腰部加熱、全身氣囊按摩、藍牙音箱、支持多國語言設定等功能特點。原價$5,999現特價$3,999。

「按摩一番」網上商城採最高級別的加密服務，除接受信用卡、支票付款，還可通過由Klarna提供的即時分期付款服務，只需幾個步驟填寫基本個人資料，即可批核購物款項，全程一兩分鐘，安全可靠；另「按摩一番」開通跨境支付系統，接受微信支付(WechatPay)、支付寶(Alipay)和銀聯支付(UnionPay)，方便中國移民以人民幣購買按摩椅。

「按摩一番」按摩椅專賣店提供全美免費送貨、三年(可延長至五年)原廠保修服務，為提供更佳的選購體驗，陳列室只為預約顧客開放，敬請預約前來；「按摩一番」按摩椅專賣店官方網站TheMassageChair.com，陳列室地址：85-08 Queens Blvd., Elmhurst, NY 11373，預約或查詢請電：646-820-2228。

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